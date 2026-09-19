"Опережаем Китай и остальной мир": Трамп объявил о создании Сил искусственного интеллекта

Американский президент Дональд Трамп хочет создать в США Силы искусственного интернета по образцу Космических сил – подразделения Вооруженных сил Соединенных Штатов, сформированного в 2019 году во время первой каденции Трампа. Республиканец считает, что "ИИ – это следующая промышленная революция".

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Об этом он заявил 19 сентября в своей социальной сети Truth Social. В этом посте Трамп также упомянул Украину как якобы тему-"мистификацию", "инсценированную радикальными левыми дуракократами". Глава Белого дома намеренно исказил это слово, оскорбляя своих оппонентов-демократов.

Мол, такими "мистификациями с целью уничтожения страны" являются (следующие пункты цитируем):

Россия, Россия, Россия;

Украина, Украина, Украина;

глобальное потепление;

импичмент №1;

импичмент №2;

мужчины в женском спорте;

трансгендерность для всех;

а теперь – искоренение или даже полное уничтожение ИИ, то есть искусственного интеллекта.

"Я, как президент Соединенных Штатов, не буду стоять в стороне и не позволю этому случиться", – заявил республиканец.

Он назвал ИИ ценным активом, развитию которого Штаты "никоим образом не будут препятствовать и не будут сдерживать" его.

"Наоборот: мы будем его лелеять, помогать ему и следить за его развитием! В то же время мы будем выявлять и негативные проявления – и сможем это легко сделать благодаря нашей действующей системе уголовного и гражданского правосудия", – убежден президент США.

С этой целью он создает Силы искусственного интеллекта, а чуть позже объявит и "царя ИИ", то есть главного координатора.

"Подавать заявки могут только люди с высоким уровнем IQ! ИИ – это следующая промышленная революция (или следующий этап развития интернета), но она будет еще более масштабной и влиятельной; возможно, она будет обеспечивать до 25% ВВП нашей страны. Мы опережаем Китай и остальной мир, и я намерен сохранить это лидерство!" – выдал Трамп.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– Американские военные едва не провели операцию против китайского судна на Ближнем Востоке из-за ошибочного разведывательного отчета, составленного с помощью искусственного интеллекта. В документе утверждалось, что судно перевозит компоненты для ядерного оружия. Впоследствии выяснилось, что ИИ неправильно определил груз.

– Искусственный интеллект уже активно применяется в военных операциях. Согласно данным доклада Anthropic, ИИ использовался в операции, связанной с Ираном, для отслеживания позиций кораблей, американского персонала, спутниковых снимков и транзитных веб-сайтов.

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