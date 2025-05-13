Уиткофф и Келлог отправятся в Стамбул для участия в переговорах между РФ и Украиной – Reuters

На переговорах РФ и Украины, которые состоятся 15 мая в Стамбуле, от США будут присутствовать спецпосланники президента Дональда Трампа Кит Келлог и Стив Уиткофф.

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Об этом во вторник, 13 мая, сообщает Reuters, ссылаясь на три источника, знакомых с планами американских чиновников. Уиткофф и Келлог "в четверг отправятся в Стамбул для возможных переговоров о том, как положить конец войне РФ в Украине", говорится в сообщении.

В понедельник, 12 мая, Трамп, выступая в Белом доме, заявил, что рассматривает возможность своего присутствия на встрече между Украиной и РФ в Турции, но добавил, что "не знает, где будет в четверг", поскольку у него "так много встреч".

В Кремле в свою очередь до сих пор не подтвердили участия Владимира Путина.

На вопрос о том, поедет ли Трамп в Стамбул, если Путин не прибудет лично, а отправит туда своих представителей, президент США ответил утвердительно, однако указал, что это возможно, если он посчитает, что "это важно для заключения сделки".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее лидеры "коалиции желающих" выдвинули предложение ввести безусловное 30-дневное прекращение огня между Украиной и РФ с 12 мая. Россия должна была согласиться до вечера понедельника, иначе было обещано усилить поддержку Киева и давление на Москву со стороны Евросоюза и США.

Диктатор Владимир Путин проигнорировал предложение и вместо этого потребовал возобновить прямые переговоры России и Украины в Стамбуле с 15 мая. После этого Трамп заявил, что Украина должна "немедленно" согласиться и президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что будет ждать Путина в Турции лично.

13 мая спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва "готовится к переговорам" с Украиной, однако ничего не сказал о возможном участии Путина, добавив, что РФ ничего больше "комментировать не собирается".

Европейские лидеры согласны подождать встречи Зеленского и Путина в Стамбуле, прежде чем давить на США относительно новых санкций против РФ, отмечает Bloomberg. По данным источников агентства, американцы дали понять Европе, что ждут четверга, а затем будут рассматривать решение по усилению давления на Москву.

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