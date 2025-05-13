В Кремле заявили, что готовятся к переговорам в Стамбуле, но есть нюанс: полетит ли на них Путин

В России заявили, что "готовятся к переговорам" с Украиной в Стамбуле. При этом в Москве так и не сказали, намеревается ли лететь в Турцию в грядущий четверг российский диктатор Владимир Путин.

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Кроме расплывчатых заявлений о "подготовке" Кремль ничего больше "комментировать не собирается". Об этом 13 мая сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, его цитируют росСМИ.

После того, как президент Украины Владимир Зеленский ответил согласием на предложение российского диктатора "возобновить прямые переговоры с киевским режимом в четверг, 15 мая, в Стамбуле", выдвинув встречное условие – провести встречу на наивысшем уровне, в Кремле выдержали затяжную паузу.

И наконец 13 мая, за два дня до даты, когда Зеленский пообещал ждать в Стамбуле лично Путина, в Кремле выдали слабое подобие ответа.

"Российская сторона продолжает готовиться к переговорам, которые должны состояться в четверг. Вот, можно сказать, все. Пока больше ничего мы комментировать не собираемся", – ответил Песков на вопрос представителей росСМИ, так и не пролив свет на то, рискнет ли Путин лично встретиться с Зеленским, который, по данным Офиса президента Украины, ни с кем другим встречаться в Стамбуле не намерен.

Вместо конкретики по поводу встречи Путина и Зеленского Песков решил снова попытаться вбить клин между США и Европой, поставив Вашингтон и Москву по одну сторону "баррикад", а Европу, поддерживающую Украину – по другую.

"Подход Европы к вопросу Украины направлен на продолжение войны и контрастирует с подходом Москвы и Вашингтона. Европа целиком и полностью занимает сторону Украины и не может претендовать на сбалансированный подход в переговорном процессе", – заявил пресс-секретарь Путина, записав США в чуть ли не безоговорочные "союзники" государства-агрессора.

Напомним, 11 мая, как сообщалось, Путин отмахнулся от перемирия и попросил прямых переговоров с Киевом. С таким предложением российский диктатор выступил в ночном обращении 11 мая.

Он в очередной раз обвинил Украину в нарушении "прекращений огня", о которых РФ объявляла в одностороннем порядке, а также предложил возобновить прямые переговоры между Украиной и РФ "без предварительных условий" уже в четверг, 15 мая, в Стамбуле.

На "хитрый ход" Кремля отреагировал Зеленский, сломавший планы Путина, согласившись на встречу. Президент Украины подчеркнул, что будет ждать Путина в четверг в Турции лично.

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