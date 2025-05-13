В Европе ждут встречи Зеленского с Путиным в Стамбуле, прежде чем давить на США по поводу новых санкций против России – Bloomberg

США не спешат усиливать давление на российского диктатора Владимира Путина до возможной его встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Стамбуле 15 апреля. И европейские лидеры согласны также дождаться этой встречи и ее результатов в случае, если Зеленский с Путиным таки встретятся.

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Если российский диктатор откажется от встречи или в Стамбуле не будет достигнуто соглашение о 30-дневном перемирии – Европа намеревается давить на США с требованием усилить санкции против РФ. Подробности сообщает Bloomberg.

"Европейские лидеры готовы подождать до возможной встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина в Турции, прежде чем настаивать на том, чтобы США объявили о новых санкциях против Москвы, сообщили источники, знакомые с этим вопросом", – пишет издание.

Источники Bloomberg отмечают, что в понедельник, 12 мая, американцы дали понять европейским союзникам, что хотят дождаться четверга, когда может состояться встреча Путина и Зеленского в Стамбуле. По итогам встречи (или ее отсутствия) Вашингтон будет принимать решение об усилении давления на Россию с целью принуждения ее к миру.

И европейцы согласились подождать несколько дней.

"Если Путин откажется от встречи с Зеленским или Россия не согласится на немедленное и безусловное прекращение огня в четверг, европейские лидеры будут призывать президента Дональда Трампа выполнить свою угрозу ввести санкции против Москвы, добавили источники", – говорится в материале.

В Кремле официально не подтверждали намерения Путина лететь в Стамбул для встречи с Зеленским. А в Госдепе на запрос Bloomberg относительно комментария ответили не сразу.

По данным информационного агентства, в администрации президента США Дональда Трампа для него уже подготовили варианты усиления экономического давления в случае, если глава государства решит на это пойти. Сам же Трамп в заметке в социальных сетях 8 мая Трамп заявил, что "США и их партнеры введут дальнейшие санкции", если режим прекращения огня не будет соблюдаться.

"Следующие шаги администрации Трампа в отношении России были непонятными в течение последних 48 часов", – уточнили в Bloomberg.

По состоянию на субботу, 10 мая, лидеры Великобритании, Франции и Германии, расценивали упомянутое сообщение Трампа как его согласие на поддержку плана 30-дневного прекращения огня, начинающегося с понедельника, с согласованными санкциями США и Европы против России, если Москва продолжит удары по Украине.

Однако Трамп отказался публично поддержать этот план и вместо этого призвал Зеленского встретиться с Путиным в Турции на этой неделе, что для европейских партнеров США стало неожиданностью и на что Зеленский все же согласился.

При этом Вашингтон до сих пор не смог дать четкого ответа на вопрос, планирует ли давить на Путина в случае отсутствия прогресса в переговорном процессе.

"В понедельник в разговорах между американскими и европейскими чиновниками американская сторона не четко выразила свою готовность ввести санкции против России, если атаки продолжатся на этой неделе, и что она будет делать, если Путин откажется встретиться с Зеленским и продолжит атаковать Украину, заявили европейские чиновники", - пишет Bloomberg.

Напомним, накануне, 12 мая, стало известно, что Трамп настаивает на встрече Зеленского и Путина в Стамбуле. Американский президент также не исключил своего присутствия на этой потенциальной встрече.

Кроме того, сообщалось, что, по мнению Трампа, Украина должна немедленно согласиться на переговоры с Путиным в Турции, чтобы определить, возможно ли соглашение между двумя воюющими странами.

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