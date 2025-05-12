'Могут получиться хорошие вещи': Трамп настаивает на встрече представителей Украины и России в Стамбуле

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры РФ и Украины 15 мая в Стамбуле являются "очень важными" и выразил надежду на позитивные результаты.

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Такое заявление Трамп сделал в разговоре с журналистами в понедельник, 15 мая. "Я очень настаивал на том, чтобы эта встреча состоялась. Я думаю, что из этой встречи могут выйти хорошие вещи. Остановить ужасное кровопролитие – это настоящая резня", – сказал он.

Он добавил, что его визит на Ближний Восток на этой неделе "будет историческим".

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