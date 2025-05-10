Трамп разочарован и не спит ночами из-за обещания быстро закончить войну в Украине – WSJ

Дональд Трамп, который во время предвыборной кампании обещал закончить войну в Украине через 24 часа после возвращения в Белый дом, признал, что выполнение этого обещания оказалось сложнее, чем он ожидал. Прошло более 100 дней пребывания на посту президента США, а боевые действия все еще продолжаются, а конфликт не приблизился к решению.

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Во время недавнего выступления перед группой ведущих партийных доноров во Флориде он заявил, что разочарован затягиванием конфликта в Украине и даже теряет сон из-за этого. Об этом пишет The Wall Street Journal.

В частных разговорах Трамп не скрывает, что вести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным оказалось гораздо сложнее. По словам одного из источников, республиканец отметил, что Путин хочет "всего и сразу", имея в виду территории Украины.

В последние недели Трамп также частно жаловался советникам, что глава Кремля не хочет прекращения войны, и что обе стороны отказываются идти на компромисс. Президент также спрашивал своих советников, изменился ли Путин со времен последнего пребывания Трампа на посту президента США. Он выразил удивление некоторыми военными действиями России, в частности бомбардировками территорий, где находились дети.

Ранее в этом году Трамп заявил, что, по его мнению, Киев будет труднее убедить, чем Россию, если условия соглашения не будут условиями Украины, что привело к воинственной встрече в Овальном кабинете с президентом Украины Владимиром Зеленским в прямом эфире на телевидении.

Совсем недавно высокопоставленные чиновники администрации Трампа признали, что Россия остается крупнейшим оппонентом, отказываясь согласиться на безусловное 30-дневное прекращение огня, которое Киев уже поддержал, и вместо этого стремится к большим уступкам от Украины и блокирует договоренность.

Во время предыдущих попыток договориться Россия даже выразила недовольство первым спецпосланником Трампа по вопросам Украины Китом Келлогом из-за поддержки Киева его дочерью. После этого Трамп передал переговоры с Кремлем своему давнему другу Стиву Уиткоффу, который, по словам окружения, пытается посадить стороны за стол переговоров, однако пока безуспешно.

Другие американские чиновники также предположили, что Трамп может считать свою работу выполненной, если он заставит россиян и украинцев начать серьезные прямые переговоры. Что произойдет после этого, будет зависеть от них, что позволит США сосредоточиться на других приоритетах, сказали чиновники.

Как сообщал OBOZ.UA, 9 мая президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп снова выступил с заявлением о необходимости достичь 30-дневного перемирия между Россией и Украиной. По его словам, это нужно делать срочно, чтобы активизировать переговорный процесс, который потенциально может привести к миру в Украине.

После разговора с Владимиром Зеленский 8 мая Дональд Трамп призвал Россию и Украину к безоговорочному прекращению огня на 30 дней. Он подчеркнул: если прекращение огня не будет соблюдено, США введут новые санкции.

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