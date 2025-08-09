Трамп объявил, где и когда встретится с Путиным: в Кремле подтвердили

Президент США Дональд Трамп сообщил, что его встреча с российским диктатором Владимиром Путиным запланирована на следующую пятницу, 15 августа. Она должна состояться на Аляске.

Об этом Трамп написал в своей социальной сети Truth Social. Предстоящую встречу он назвал "долгожданной".

"Долгожданная встреча между мной, как президентом Соединенных Штатов Америки, и президентом России Владимиром Путиным состоится в следующую пятницу, 15 августа 2025 года, в большом штате Аляска. Более подробная информация будет предоставлена позже", – отметил президент США.

В Кремле подтвердили слова Трампа

Помощник Путина Юрий Ушаков подтвердил дату и место встречи диктатора с президентом США. По его словам, Россия и США – близкие соседи, поэтому "вполне логично, что встреча Путина и Трампа пройдет на Аляске", цитировали заявление росСМИ.

"На Аляске и в Арктике пересекаются экономические интересы России и США, просматриваются перспективы реализации масштабных проектов", – сказал Ушаков.

По его словам, Путин и Трамп на саммите на Аляске сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения "долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса". В ближайшие дни будет проходить проработка параметров встречи, это будет "непростой процесс", сказал помощник диктатора.

Кроме того, в Москве ожидают, что следующая после Аляски встреча Путина и Трампа пройдет в России. Президенту США уже передано приглашение.

Что предшествовало

В тот же вечер Трамп намекнул на сценарий урегулирования войны, который может предусматривать обмен территориями между Киевом и Москвой. По его словам, такой вариант, несмотря на сложность, способен принести выгоду обеим странам.

Американский президент отметил, что США готовы предложить условия, которые будут включать как уступки со стороны Украины, так и возможное возвращение отдельных районов под контроль России.

