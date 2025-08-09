Зеленский согласился на встречу с Трампом и Путиным в Риме, но Россия выступила против – ANSA

Президент США Дональд Трамп предлагал провести в Риме трехсторонние переговоры по войне в Украине с участием себя, президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина. Несмотря на то, что украинский лидер согласился, Россия выступила против.

Об этом сообщает агентство ANSA. Отмечается, что такая идея была озвучена во время телефонного разговора Трампа с премьер-министром Италии Джорджией Мелони.

Трамп согласовал место с Мелони

По данным источников, Трамп спросил у Мелони, готова ли ее страна провести в Риме трехстороннюю встречу по войне в Украине. На это премьер-министр Италии дала согласие, после чего госсекретарь США Марко Рубио провел консультации с Францией, Германией, Великобританией, Украиной и Финляндией.

Как отреагировали в Украине и России

Отмечается, что Зеленский поддержал инициативу и выразил готовность принять участие во встрече.

В то же время Москва отреагировала негативно. По информации российских источников,Кремль считает Италию слишком благосклонной к Киеву и поэтому не соглашается на проведение переговоров в Риме. Российская сторона также заявила, что встреча не состоится на территории Европейского Союза.

В качестве альтернативных площадок рассматриваются Объединенные Арабские Эмираты или Турция.

"Путин пока отказывается брать на себя обязательства встретиться с Зеленским, но Кремль заявил, что они с Трампом договорились встретиться в ближайшие дни", – пишет издание.

