Зеленский согласился на встречу с Трампом и Путиным в Риме, но Россия выступила против – ANSA
Президент США Дональд Трамп предлагал провести в Риме трехсторонние переговоры по войне в Украине с участием себя, президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина. Несмотря на то, что украинский лидер согласился, Россия выступила против.
Об этом сообщает агентство ANSA. Отмечается, что такая идея была озвучена во время телефонного разговора Трампа с премьер-министром Италии Джорджией Мелони.
Трамп согласовал место с Мелони
По данным источников, Трамп спросил у Мелони, готова ли ее страна провести в Риме трехстороннюю встречу по войне в Украине. На это премьер-министр Италии дала согласие, после чего госсекретарь США Марко Рубио провел консультации с Францией, Германией, Великобританией, Украиной и Финляндией.
Как отреагировали в Украине и России
Отмечается, что Зеленский поддержал инициативу и выразил готовность принять участие во встрече.
В то же время Москва отреагировала негативно. По информации российских источников,Кремль считает Италию слишком благосклонной к Киеву и поэтому не соглашается на проведение переговоров в Риме. Российская сторона также заявила, что встреча не состоится на территории Европейского Союза.
В качестве альтернативных площадок рассматриваются Объединенные Арабские Эмираты или Турция.
"Путин пока отказывается брать на себя обязательства встретиться с Зеленским, но Кремль заявил, что они с Трампом договорились встретиться в ближайшие дни", – пишет издание.
Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп намекнул на сценарий урегулирования войны, который может предусматривать обмен территориями между Киевом и Москвой. По его словам, такой вариант, несмотря на сложность, способен принести выгоду обеим странам.
