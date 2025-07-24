Президент Украины готов к встрече с Путиным хоть завтра – МИД

На переговорах Украины и России в Стамбуле 23 июля украинская сторона вновь настаивала на встрече высшего военно-политического руководства Украины и России для достижения реальных шагов на пути к миру. Президент Украины Владимир Зеленский готов к встрече с российским диктатором Владимиром Путиным в любое время – если тот решится.

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Об этом сказал спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий по результатам переговоров в Стамбуле. Он подчеркнул, что это остается "открытым вопросом, который надо переадресовать Кремлю".

По словам украинского дипломата, непосредственная встреча Зеленского и Путина является "активным и длительным предложением, которое может начать действовать в любой момент".

"Если Путин завтра выйдет и скажет, что хочет встретиться с президентом Зеленским, президент Зеленский будет готов с ним встретиться завтра. Почему мы настаиваем на встрече лидеров? Потому что, очевидно, мы понимаем, что в России есть только один человек, который принимает решения. И если мы хотим большое решение о прекращении огня и другие решения – нам нужен именно этот человек в комнате", – отметил Георгий Тихий.

Он также отметил, что для Украины "принципиальная позиция, что нам нужно перемирие". Именно этот вопрос украинская делегация пыталась донести россиянам в Стамбуле как во время первой, так и во время второй в этом году встречи.

"Оружие должно замолчать, а дипломаты – начать говорить. Если у нас есть полномасштабное прекращение огня, тогда дипломатия будет значительно более эффективна. Опять же, относительно документов (которые были предложены на обеих встречах) – они очень разные. Но важно вспомнить, что украинский документ можно выполнить, а российский документ очень далек от этого", –объяснил украинский дипломат.

Как сообщал OBOZ.UA, в Стамбуле завершился третий раунд переговоров между Украиной и Россией. Украинскую делегацию возглавлял секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, в ее состав вошли 14 человек.

Во время переговоров Украина предложила до конца августа провести встречу на уровне лидеров четырех государств – президента Владимира Зеленского, президентов США и Турции Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана, и российского диктатора Путина.

Также было заявлено, что украинская сторона готова к прекращению огня, в частности ударов по критической и гражданской инфраструктуре. Секретарь СНБО Умеров подчеркнул, что прекращение огня должно быть настоящим.

Турция имеет необходимую инфраструктуру для мониторинга прекращения огня в Украине. Именно с этого заявления турецкой стороны начались переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле.

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