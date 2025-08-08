"Россия не может заблокировать реальность": Зеленский сказал, от чего зависит прекращение огня и напомнил о дедлайне Трампа

Президент Владимир Зеленский отметил, что российские войска продолжают наносить удары по Украине и убивать украинцев, несмотря на анонсированный дедлайн для прекращения огня. При этом, как считает украинский лидер, только согласованное видение угроз и путей их преодоления со стороны всех союзников позволит достичь реального прекращения войны.

Об этом глава государства сказал в вечернем видеообращении в пятницу, 8 августа. По его словам, Украина ведет активную дипломатическую работу с международными партнерами, чтобы сформировать общую позицию для достижения надежного и действительно реального мира для Украины.

Россия игнорирует дедлайн для прекращения огня и продолжает обстрелы Украины

"И если все одинаково будут воспринимать возможности и угрозы, тогда удастся достичь именно устойчивого мира. Уже много поддержки, и это поддержка в новых условиях, когда озвучен дедлайн для России для прекращения огня. Мы видим, что россияне на это не обращают внимания, по крайней мере пока не учитывают.", – напомнил президент.

Зеленский напомнил, что 8 августа россияне снова совершали убийства, обстреливая Украину. Этой ночью было выпущено по Украине более 100 ударных дронов, еще в течение дня – удары авиабомб, интенсивные штурмы на фронте, снова воздушные тревоги в наших городах, общинах.

Он привел пример одного из военных преступлений РФ, произошедшего в этот день в Херсоне. По его словам, российский дрон сбросил взрывное устройство, в результате чего пострадал 13-летний мальчик. Ребенку оказывают необходимую медицинскую помощь. Президент подчеркнул, что это очередная сознательная охота россиян на гражданских жителей.

"Это сознательное уничтожение жизни. Приказов остановиться российской армии не давали. Говорим с партнерами ради реальных шагов. Более десятка разговоров было с лидерами и главами правительств", – подчеркнул украинский лидер.

Он также проинформировал, что сегодня общался с премьер-министром Польши, президентом Финляндии, президентом Латвии, премьер-министром Чехии, президентом Южной Африки. Ближайшие дни, по словам Зеленского, также будут посвящены дипломатии.

Украина ведет активную дипломатическую работу с международными партнерами

Зеленский напомнил о разговоре советников по безопасности, который состоялся 7 августа, а сейчас – продолжение работы. Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак координирует советников лидеров, а министр иностранных дел Андрей Сибига работает с коллегами в Европе.

По словам президента, украинская сторона находится в постоянной коммуникации с американцами, и со своей стороны партнеры Украины говорят с Соединенными Штатами Америки. Зеленский отметил, что всех объединяет осознание, что есть возможность достичь как минимум прекращения огня, и все зависит от правильного давления на Россию.

"Именно там должно быть принято решение, что эту войну, которую они начали, они же должны и закончить. Россия не считается с потерями людей. Они блокируют всю информацию о своих потерях. Но они не могут заблокировать объективную реальность – то, что чувствует российская экономика, то, как прекращают работу российские предприятия, то, как терпит убытки российская логистика. Санкции могут сработать именно так, как нам нужно. Я хочу поблагодарить сегодня всех в мире, кто нам помогает – помогает завершению войны", – подчеркнул президент.

Зеленский анонсировал новые санкционные пакеты и призвал ЕС к единству

Зеленский сообщил, что 8 августа согласовал несколько новых санкционных пакетов, решения по которым вскоре будут приняты. Он также провел совещание с членами правительства и командой Офиса президента, во время которого обсуждались вопросы сотрудничества со странами Европейского Союза и европейскими партнерами за пределами ЕС.

Глава государства поблагодарил премьер-министра Польши Дональда Туска, премьер-министра Чехии Петра Фиали, а также Латвию, другие страны Балтии и Северной Европы за поддержку сильной и честной позиции Евросоюза по выполнению своих обязательств. Зеленский также отметил необходимость укрепления совместной оборонной работы и максимально эффективной реализации каждой европейской оборонной инициативы.

"Должны укреплять совместную оборонную работу. Каждая наша общая европейская оборонная инициатива должна работать на сто процентов. Все, что помогает общей безопасности, общему экономическому росту, общим интересам, – все общее должно работать. В частности, должна работать интеграция – все процессы, которые делают Европу более объединенной", – отметил он.

Президент высказался о евроинтеграции Украины и Молдовы

Отдельное внимание президент уделил евроинтеграции Украины и Молдовы. По его словам, Киев сделал много для того, чтобы Молдова двигалась рядом с Украиной на пути к членству в ЕС, в частности предоставляя ей помощь в стабилизации внутренней ситуации без российского влияния и обеспечении стабильной работы энергосистемы. Зеленский напомнил, что именно Украина настаивала на предоставлении Молдове статуса кандидата в члены ЕС, и призвал избегать искусственных пауз или разделений в переговорном процессе, поскольку это нанесет вред всей Европе.

"Украина сделала все, чтобы открыть первый кластер в переговорах о вступлении в Евросоюз. Это признается Европой. Поэтому любые искусственные паузы, любые искусственные разделения только ударят по Европе. Украина вместе с Молдовой должны двигаться в переговорном процессе. Я благодарю всех лидеров, все страны, Евросоюза за поддержку нас в этом, за поддержку правил в Европе", – подчеркнул Зеленский.

Зеленский поблагодарил украинских защитников

Кроме этого, президент поблагодарил воинов Украины. "Сегодня – День войск связи Вооруженных Сил Украины. День наших воинов, которые делают армию армией, потому что без связи просто невозможно эффективно действовать. Спасибо всем вам, кто при любых условиях сохраняет наши Силы обороны на связи. Гордимся нашими людьми! Спасибо всем нашим друзьям – друзьям Украины! Слава Украине!" – заявил глава государства.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Польши Дональд Туск предположил, что российская полномасштабная война против Украины может завершиться замораживанием боевых действий. И это может произойти в ближайшем будущем – "скорее раньше, чем позже", как выразился политик.

