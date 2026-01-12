Таких цен не было уже несколько лет: почему АЗС ставят рекорды и что будет со стоимостью автогаза в Украине

Подорожание более чем на 3,5 грн/л всего за несколько недель – рекордная цена за последние годы и вторая самая высокая за минимум 14 лет. Так автогаз закончил 2025 год и начал 2026-й. В конце же прошлой рабочей недели (9 января. – Ред.) АЗС продавали это топливо в среднем по 37,95 грн/л. И все, что интересует владельцев авто с ГБО, – будет ли пробита психологическая отметка в 40 грн/л.

Видео дня

OBOZ.UA обратился за разъяснениями к профильным специалистам и узнал, почему цены на автогаз стремительно пошли вверх, как долго это продлится и сколько будет стоить топливо в ближайшее время. А еще – почему пока автогаз рекордно дорожает, цены на дизель и бензин стабильные.

День, когда цены пошли на рекорд

Долгое время цены на автогаз стабильно находились на уровне 34,3-34,4 грн/л, временами подпрыгивая до более 34,5 грн, но и падая ниже 34,2 грн/л. Пока 24 ноября, по данным Консалтинговой группы "А-95", средняя стоимость ресурса не достигла 34,99 грн, что сразу на 40 коп. превысило предыдущий показатель.

Еще через 2 дня топливо стоило уже 35,05 грн/л. Однако уже 28 ноября его стоимость опустилась до 34,29 грн/л, поэтому все выглядело как обычный ситуативный всплеск.

Тем не менее уже 1 декабря цена снова вернулась на средний уровень 35,05 грн/л. И после этого, за исключением нескольких дней – прежде всего "рождественских", когда сети могли проводить акции – постоянно росла.

Сейчас же автогаз стоит уже почти 38 грн/л. Больше было только в начале полномасштабной войны, когда на фоне паники, километровых очередей на АЗС и ограничений на продажу топлива по 10 литров в один бак, фиксировались цены в более 42 грн/л.

Так был установлен многолетний ценовой максимум.

Почему на украинских АЗС резко подорожал автогаз

Главной же причиной, которая побудила АЗС "погнать" цены, в экспертных кругах называют новые акцизы на топливо. Они вступили в силу 1 января – и составили:

На автогаз – 198 евро за 1000 литров (было – 173 евро).

На бензин – 300,8 евро (было – 271,7 евро).

На дизель – 253,8 евро (было – 215,7 евро).

"Если посчитать, какое это изменение, то для автогаза рост составил 1,5 грн/л, для бензина – 1,8 грн/л, для дизеля – 2,2 грн/л. Как видите, меньше всего вырос первый. Почему? Потому что на сжиженном газе исторически гораздо меньшая маржа. Однако оптовые цены все равно выросли, этот газ доехал до заправок – и операторы подняли цены", – рассказал OBOZ.UA аналитик консалтинговой компании "НефтеРынок" Александр Сиренко.

Повышение акциза называет ключевой причиной резкого подорожания и директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко. В разговоре с OBOZ.UA он констатирует: цены выросли, потому что АЗС "переложили свои расходы на потребителей".

Может, на рынке дефицит?

Вместе с тем знатоки рынка уверяют: ситуация с доступностью автогаза не повлияла на его стоимость. Ведь, подчеркивает Омельченко, "нет информации о том, что есть дефицит этого топлива".

Более того, уверяет Сиренко, на положение дел не повлияли даже удары России по мосту в Одесской области, который ведет в Измаил. Именно через него, объяснял ранее основатель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин, обеспечивается поступление на рынок сразу 60% необходимого стране топлива.

"Этот военный риск, который произошел, не повлиял на работу рынка. Коллапса не произошло и, надеюсь, не произойдет", – отметил эксперт.

Избежать же дефицита, по его словам, стране удалось благодаря тому, что импортеры уже давно смогли приспособиться к военным условиям – и контрактуются на долгое время вперед. А потому нет больше такого, как раньше, когда топливо завозили из географически близких России и Беларуси "на неделю – и это было уже много".

"Сейчас мы очень издалека везем. Поэтому у нас большие объемы. И эти маршруты, при возникновении таких рисков, можно перенаправлять", – объяснил специалист.

Почему же тогда бензин и дизель не подорожали

Вместе с тем бензин А-95 в середине ноября стоил в среднем 58,44 грн/л, а сейчас его стоимость составляет 58,24 грн/л. То есть заметных изменений не произошло даже несмотря на акцизы.

Дизель же стоил в среднем 57,32 грн/л, а сейчас – 58,3 грн/л. Рост составил почти 1 грн – больше, чем у бензина, однако значительно меньше, чем у автогаза. С другой стороны, с начала года – и начала действия новых акцизов – по данным аналитиков, цены вообще двигались в пределах 1-2 коп./л.

Почему же тогда с автогазом не так

Дело в том, пояснил Сиренко, что рынок автогаза отличается от рынка бензина и дизеля. И если сделать запасы последних и таким образом избежать резкого роста цен можно, то с СПГ (сжиженным природным газом) "провернуть" такое гораздо сложнее.

"Этот рынок меньше всего работает с запасами. Он больше с колес торгуется. Поэтому в опте цена уже с 1 января стала больше", – рассказал эксперт.

Другим же фактором, по словам Омельченко, является маржа.Она, как уже отмечалось, у автогаза ниже, чем у бензина и дизеля. А потому и "особых возможностей снижать цены нет".

Кроме того, обратил внимание он, в отличие от тех же бензина и дизеля, автогаз менее зависим от нефти. Соответственно, констатировал Омельченко, даже низкие цены на этот ресурс на СПГ влияют меньше.

Почему государство не вмешивается

В целом же, признал эксперт, сложившаяся ситуация полностью отдана "на откуп" рынку. Ведь государство фактически самоустранилось от этого вопроса.

"Антимонопольный комитет – он вроде бы и есть, но как будто его и нет. Вероятно, потому что нетрудоспособный – там же руководитель под следствием. Поэтому государство никак не реагирует", – резюмирует эксперт.

Такого же мнения придерживается и Сиренко. Он отмечает: сейчас в Украине отсутствуют "и люди, и орган, которые должні коммуницировать с рынком".

"Этим не занимается уже несколько лет ни Минэнерго, ни Минэкономики. У последних раньше был департамент по ценам, и они что-то там решали. Теперь же это все отменено", – утверждает он.

Что будет с ценами на автогаз на АЗС

Омельченко считает, что дальнейший существенный рост цен на автогаз маловероятен. По его словам, стоимость ресурса:

Уже доросла до своего нового уровня.

Поэтому существенного потенциала для роста нет.

Впрочем, замечает он, на ситуацию могут повлиять непредсказуемые внешние факторы. Например, продолжение падения курса гривни.

"Если будет провал в валютном курсе, то цены могут и превысить 40 грн/л. Но если с валютным курсом будет более-менее стабильная ситуация, то я не вижу, что можно ожидать еще какого-то резкого скачка", – акцентирует он.

Таким образом, прогнозирует Омельченко, в ближайшее время стоимость автогаза может колебаться в пределах +/- 5% от текущей цены.

Сиренко же менее оптимистичен. Он считает, что потенциал для роста у автогаза еще есть. Однако не такой значительный по сравнению с тем, что уже состоялся.

"Насколько еще поднимется? Калькулятор показывает, что минимум плюс 1,5 грн должно быть на литре. Но это относительно оптовой цены", – ожидает он.

Впрочем, отмечает аналитик, из-за конъюнктуры рынка оптовая цена может снизиться. Более того, подчеркивает он, сейчас есть все основания полагать, что именно этот сценарий будет реализован, ведь "на днях прошли аукционы, и цены на них были немного меньше, чем на прошлой неделе". А потому не исключено, что со временем "средняя цена не будет превышать 36 грн/л".