Путин пообещал Виткоффу завершить войну в обмен на восток Украины – WSJ

Российский диктатор Владимир Путин передал администрации Дональда Трампа предложение о прекращении боевых действий в Украине. Однако глава Кремля готов остановить войну только в обмен на значительные территориальные уступки со стороны Киева и международное признание российский претензий.

По данным Wall Street Journal, во время встречи с американским посланником Стивом Уиткоффом Путин выдвинул условие полного вывода украинских войск со всей Донецкой области. Также он настаивает, чтобы вся Луганщина и Крым были под контролем России. В то же время США потенциально согласовывают соглашение, которое будет признавать территориальные достижения РФ.

Предложение Путина предусматривает два этапа:

Сначала Украина оставляет подконтрольные территории Донецкой области и замораживает фронт. Затем Путин и Трамп согласовывают окончательный план мира для обсуждения с Зеленским.

В ответ на соглашение российский диктатор обещал принять закон, который запретит нападения на Украину и страны Европы.

Администрация Трампа рассказала Украине и европейским союзникам о предложениях Путина. Однако они видят в этой инициативе попытку Кремля избежать новых санкций и пошлин со стороны США, продолжая войну в другой форме. Судьба Запорожской и Херсонской областей в предложении Путина остается неопределенной, что вызывает дополнительные опасения.

О содержании переговоров стало известно после серии звонков из Вашингтона в Киев и европейские столицы, которые состоялись на этой неделе. Участие в них принимали Трамп, Уиткофф, вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, министр обороны Пит Гегсет и другие высокопоставленные чиновники.

Киев, по словам одного из участников разговора, в принципе не отвергает идею переговоров, но настаивает на первоочередном полном прекращении огня. Белый дом воздержался от комментариев, а Кремль на запросы журналистов не ответил.

Что предшествовало

Ранее Bloomberg писал, что США и РФ стремятся достичь соглашения о прекращении войны в Украине, которое закрепило бы оккупацию Москвой украинских территорий. Вашингтон стремится заручиться поддержкой Киева и его европейских союзников в этом соглашении, что "далеко не гарантировано". Ведь диктатор Владимир Путин требует, чтобы Украина отдала РФ весь Донбасс и Крым, а взамен обещает прекратить наступление на Херсонщине и Запорожье.

До этого, 6 августа, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф в Москве провел почти трехчасовой разговор с Путиным. По данным СМИ, во время этого разговора Россия получила очень выгодное предложение, которое предусматривает: "прекращение огня, а не мир", признание оккупированных территорий путем отсрочки этого вопроса на 49 или 99 лет и снятие большинства санкций. В Офисе президента Украины опровергли такую информацию.

7 августа Трамп заявил, что не считает встречу Путина с Зеленским необходимым условием для своих переговоров с главой РФ. Он также сказал, что возможные новые санкции против России зависят от решений Кремля.

При этом президент США объявил о встрече с российским диктатором, которая запланирована на 15 августа. Она должна состояться на Аляске.

Как сообщал OBOZ.UA, в The Washington Post отметили, что непоследовательность Трампа и легкость, с которой он в очередной раз нарушил свои же обещания и угрозы, шокировала Европу. Источники издания в ЕС говорят, что президент США не сделал ничего, чтобы принудить Москву к миру.

