'Шанс есть': Трамп не исключил, что мирное соглашение между Украиной и РФ может быть подписано в ближайшие месяцы

Президент США Дональд Трамп сказал, когда можно ожидать подписания мирного соглашения между Украиной и Россией. По его словам, есть шанс, что это произойдет в ближайшие месяцы.

Об этом американский лидер сказал журналистам после подписания соглашения между Азербайджаном и Арменией. Трансляцию вел Белый дом на YouTube.

"Я считаю, что есть возможность подписания мирного соглашения по Украине в ближайшие месяцы", – сказал Трамп в ответ на вопрос журналистов.

Также Трамп не исключил возможности трехсторонней встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным.

По словам президента США, есть шанс на то, что может быть подписано мирное соглашение между Украиной и РФ, вроде того, как подписали такой документ Армения и Азербайджан 8 августа при посредничестве Трампа.

"Мы начнем с России... Моя интуиция подсказывает, что у нас есть шанс это сделать. И вы узнаете об этом позже, а возможно даже сегодня, но у нас есть шанс", – отметил президент США.

Кроме того, Трамп заявил, что в мирном соглашении по российско-украинской войне стоит ожидать "определенный обмен территориями".

По его словам, США готовы предложить условия, которые будут включать как уступки со стороны Украины, так и возможное возвращение отдельных районов под контроль России. Трамп считает, что такой вариант, несмотря на сложность, способен принести выгоду обеим странам.

Как сообщал OBOZ.UA, встреча американского президента Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина предварительно запланирована на конец следующей недели. Для возможного места встречи рассматривают четыре страны: ОАЭ, Венгрию, Швейцарию и Италию.

