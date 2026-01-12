Оборонный комитет Рады не поддержал увольнение Малюка с должности главы СБУ: что это значит

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам обороны рассмотрел представление президента об увольнении главы Службы безопасности Украины Василия Малюка и не поддержал его. По результатам голосования большинство членов комитета не одобрили соответствующее решение.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Ярослав Железняк. По информации нардепа, решение членов комитета разделились почти поровну.

Увольнение главы СБУ поддержали 7 членов комитета. В то же время против выступили 6, еще 2 воздержались.

Как отмечает Железняк, несмотря на то, что комитет не поддержал представление, вопрос все равно могут рассмотреть в Верховной Раде.

"Просто получается "комитет не рекомендует на рассмотрение зала". Но (особенно учитывая соблюдение закона Офисом), это не будет мешать вынести на голосование постановление и дальше надо набрать 226+ (голосов – ред.)", – отметил Железняк.

Ранее OBOZ.UA сообщал, Василий Малюк подтвердил информацию об отставке с должностиглавы Службы безопасности Украины. При этом он сообщил, что продолжит работу в системе спецслужбы, занимаясь проведением операций.

"Ухожу с должности председателя Службы безопасности. Остаюсь в системе СБУ реализовывать асимметричные спецоперации мирового уровня, которые и в дальнейшем будут наносить врагу максимальный вред", – говорится в заметке.

Кроме того, он также отметил, что верит в справедливый мир и развитие Украины. Отдельно Василий Малюк поблагодарил коллектив Службы безопасности Украины, боевых побратимов и народ Украины за поддержку, а также почтил память тех, кто отдал жизнь за будущее государства.

