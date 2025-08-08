В Белом доме назвали вероятные время и место встречи Трампа и Путина – Sky News

Встреча американского президента Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина предварительно запланирована на конец следующей недели. Для возможного места встречи рассматривают четыре страны, среди которых Венгрия и Италия.

Видео дня

Об этом сообщило Sky News. Издание ссылается на высокопоставленного чиновника Белого дома.

По словам собеседника издания, место встречи Трампа и Путина еще обсуждается, но возможные варианты включают ОАЭ, Венгрию, Швейцарию и столицу Италии Рим.

Отмечается, что другие детали и логистика потенциальной встречи до сих пор непонятны и нестабильны.

Также пока неизвестна точная дата и будет ли принимать в этой встрече участие президент Украины Владимир Зеленский.

Высокопоставленный чиновник Белого дома также сообщил, что российская сторона предоставила список требований относительно возможного прекращения огня. Сейчас Вашингтон пытается получить согласие на них от Украины и Европы.

Напомним, ранее Bloomberg, ссылаясь на осведомленные источники, сообщил, что Путин требует, чтобы Украина отдала России весь Донбасс и Крым, а взамен обещает прекратить наступление на Херсонщине и Запорожье.

По словам источников, США и РФ стремятся достичь соглашения о прекращении войны, которое закрепило бы оккупацию россиянами территорий, захваченных во время их вторжения.

Соглашение о территориях готовят для запланированной встречи президента Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина.

Ранее американский канал Fox News назвал одну из вероятных локаций встречи Трампа с Путиным итальянскую столицу Рим.

Как сообщал OBOZ.UA:

7 августа в Кремле сделали заявление о встрече Путина и Трампа и уточнили ее сроки. Помощник российского диктатора Юрий Ушаков утверждал, что встреча пройдет в ближайшие дни, и стороны уже начали ее подготовку. Место проведения встречи, по его словам, согласовано, и о нем объявят несколько позже.

В Госдепе заявили, что потенциальные переговоры на уровне лидеров следует рассматривать не как проявление доверия, а как стремление достичь конкретных результатов.

В Институте изучения войны считают, что Кремль воспользовался визитом Стива Уиткоффа, чтобы изобразить Россию "рациональным" участником двусторонних переговоров накануне объявленного последнего срока для прекращения огня. "Дедлайн" истекает уже 8 августа.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!