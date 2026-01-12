Украинцам могут разрешить забирать себе арендованные квартиры: нардепы "готовятся" к голосованию

В Украине намерены обновить модель жилищной политики – в частности, разрешить выкупать арендованные квартиры или дома. Для этого нардепам предстоит рассмотреть во втором чтении соответствующий правительственный законопроект №12377 "Об основных принципах жилищной политики".

Впрочем, рассказала OBOZ.UA глава парламентского Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк ("Слуга народа"), ожидается, что документ предоставит такую возможность лишь тем, кто будет арендовать социальное жилье. А также проживет в нем не менее 10 лет.

В то же время, отмечается, ежемесячные платежи в течение этого времени планируют включать в стоимость жилья. Т.е., после завершения 10 лет аренды оплачивать полную стоимость квартиры либо дома не нужно будет.

Деньги же, которые государство будет получать от такой аренды и последующего выкупа, планируют инвестировать в строительство нового социального жилья. То есть фактически жители, например, старых домов будут платить за квартиры в них как за новые. Что на уровне личного восприятия может оказаться не очень приятным.

Но проблемы в этом Шуляк не видит. Ведь, по ее словам, это "абсолютно взаимовыгодная история":

Для государства – потому что оно получит средства на строительство нового жилья.

Для граждан – потому что арендуя жилье, они фактически будут владеть им.

Что такое социальное жилье

Само же социальное жилье, по словам Шуляк, будет находиться в специальном Фонде, который будет пополняться прежде всего за счет зданий, находящихся на балансе как громад, так и государства. Однако для этого нужно будет сначала провести инвентаризацию такого жилья – особенно недостроенного, которого, как отметила нардеп, сейчас в Украине насчитывается сотни единиц.

"Громады и государство до сих пор не понимают, что уже у них есть на балансе, какая муниципальная и коммунальная собственность. Соответственно, нет понимания, что можно перестроить, достроить. А у нас сотни недостроенных застройщиками домов. Поэтому такая инвентаризация поможет их выявить – чтобы понять, что можно достроить, поскольку это дешевле, чем возводить с нуля", – объясняла Шуляк.

Другим источником пополнения фонда, по ее словам, должно стать новое жилье. Которое, собственно, и будет строиться за средства от платежей за социальную и аренду с правом выкупа.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Киеве заметно снизилась стоимость аренды квартир. За последние полгода удешевление составило более 2 000 грн, или 8,02%, – со средних 25 101 до 23 087 грн (по состоянию на конец декабря. Учитывается стоимость всего жилья на рынке, без учета количества комнат).

