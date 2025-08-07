"Ключевые решения в РФ принимает один человек": Зеленский сказал, кто должен сделать шаги к завершению войны

Президент Владимир Зеленский отметил, что Россия начала войну против Украины, "войну в Европе и против Европы". Следовательно, именно страна-оккупантка должна пойти на прекращение огня и на реальную дипломатию, а ключевые решения в Российской Федерации, как известно, принимает только один человек.

При этом все, что будет приниматься относительно окончания боевых действий и обеспечения безопасности, касается всей Европы, а не кого-то одного. Об этом глава государства сказал в вечернем видеообращении 7 августа.

По словам Зеленского, в этот день состоялось много разговоров и консультаций с партнерами, в частности президент поговорил с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцом, президентом Франции Эммануэлем Макроном, президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, директором Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой, премьер-министром Албании Эди Рамой.

"Также у нас здесь, в Украине, сегодня была министр иностранных дел Румынии. Это ее первый визит в Украину после назначения на должность. И что важно во всех этих разговорах. Первое – все партнеры понимают, кто должен сделать шаги к завершению этой войны. Это российская война, это агрессия России, и именно Россия должна пойти на прекращение огня и на реальную дипломатию, которая может гарантировать мир. Украину четко поддерживают, и я за это очень благодарен всем партнерам", – подчеркнул президент.

Война РФ против Украины – это война в Европе и против Европы

Глава государства подчеркнул, что всех партнеров Украины объединяет понимание того, что война России против Украины – это война в Европе и против Европы.

"Все решения, которые будут приниматься, чтобы закончить эту войну и чтобы гарантировать безопасность, действительно касаются всей Европы, а не кого-то одного. Поэтому голос Европы должен влиять на процессы. И мы договариваемся с нашими европейскими лидерами и относительно наших разговоров и наших встреч, чтобы согласовать все позиции, и также относительно работы каждого из нас с другими лидерами, чтобы позиции Европы были защищены. Мы планируем некоторые встречи на континенте", – отметил он.

Ключевые решения в России принимает один человек

По словам президента, ключевые решения в Российской Федерации принимает один человек, и именно он несет ответственность за начало, продолжение и возможное завершение боевых действий, поэтому он в очередной раз подчеркнул необходимость встречи на уровне лидеров.

"Конечно, каждый точно знает, что ключевые решения в России принимает один человек. И что этот человек боится санкций Соединенных Штатов Америки. И что справедливо, чтобы Украина была участницей переговоров. Война России против Украины, против нашей независимости как олицетворение независимости каждой европейской нации. Поэтому формат встреч, встреч лидеров – это, в частности, трехсторонний формат. И мы об этом вчера подробно говорили – о нескольких двусторонних форматах, о трехстороннем формате. Обо всех возможностях", – объяснил Зеленский.

Он также в очередной раз поблагодарил президента США Дональда Трампа за открытость к поиску действительно решений. "Мы в Украине уверены, что эту войну можно закончить длительным миром. Но все шаги должны быть очень взвешенными – именно такими, которые сработают", – пояснил глава государства.

Зеленский о "хороших сигналах" от МВФ и Евросоюза

Президент подчеркнул, что есть хорошие сигналы от Международного валютного фонда о готовности поддерживать Украину и в дальнейшем, а также от Евросоюза. "Я благодарю!" – добавил он.

Также Зеленский проинформировал, что 7 августа состоится разговор советников по безопасности Украины, других стран Европы, также американского представителя – представителя Трампа. Украине, по словам главы государства, нужны действительно скоординированные и максимально проработанные подходы в дипломатии.

Кроме этого, президент анонсировал разговор с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, которая "всегда дает хорошие советы".

"Я благодарю всех, кто с нами, кто с Украиной! И помним: нас поддерживает в единстве мир, пока мы сами в единстве защищаем Украину, наши национальные интересы, нашу независимость. Делаем все, чтобы завершить войну миром, достойным миром", – подчеркнул президент.

Как сообщал OBOZ.UA, 6 августа состоялся телефонный разговор главы Белого дома Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, который проходил с участием европейских лидеров.

Впоследствии американские СМИ сообщили, что Трамп намерен провести личную встречу с Путиным уже на следующей неделе. А вскоре после этого планирует встретиться с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Также в Кремле сделали заявление о встрече Путина и Трампа и уточнили ее сроки. Там отметили, что их место встречи уже согласовано, однако его пока не объявляют публично.

