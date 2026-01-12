Энергосистема работает в аварийном режиме: в каких областях ситуция со светом хуже всего

Из-за массированных российских обстрелов энергетической инфраструктуры энергосистема Украины работает в аварийном режиме, по всей стране действуют графики отключений, а в отдельных регионах – экстренные. Наихудшая ситуация сейчас в прифронтовых Харьковской, Сумской, Полтавской и Донецкой областях, а также на левобережье Киева и Киевщины, где из-за поврежденных сетей и генерации свет и тепло подаются с существенными ограничениями.

Об этом сообщил глава Госэнергонадзора Анатолий Замулко в эфире телемарафона. По его словам, несмотря на критические условия, энергосистема продолжает работать, хотя и в чрезвычайно напряженном режиме.

Сейчас в Украине задействованы все доступные виды генерации – атомная, тепловая, гидроэлектростанции, возобновляемые источники энергии. Кроме того, максимально используется импорт электроэнергии из Европы. Однако этого все равно недостаточно, чтобы полностью покрыть растущий спрос, особенно на фоне зимних морозов.

Температурный фактор, по словам Замулка, существенно влияет на объемы потребления. Хотя погода стала более прогнозируемой, нагрузка на систему остается высокой. Именно поэтому во всех регионах Украины действуют графики почасовых отключений, а в отдельных областях аварийные и экстренные.

Самая сложная ситуация с электроснабжением фиксируется в прифронтовых регионах. Речь идет прежде всего о Харьковской, Сумской, Полтавской и Донецкой областях. Здесь энергетики вынуждены применять аварийные отключения из-за серьезных сетевых ограничений и повреждений объектов генерации, которые враг системно пытается вывести из строя.

Отдельной болезненной точкой остается левобережная часть Киева и Киевской области. После обстрелов 9 января в некоторых районах свет появлялся лишь дважды в сутки на несколько часов. В Дарницком районе ситуация со светом и теплом оценивается как критическая: десятки домов остаются без стабильного отопления. Также сложная обстановка наблюдается в Броварах, Борисполе и Фастове, где из-за повреждения сетей и дефицита мощностей невозможно обеспечить бесперебойное электроснабжение для всех потребителей.

Как объясняют в Госэнергонадзоре, ключевая проблема заключается не только в недостатке генерации, но и в возможностях передачи электроэнергии. Часть сетей физически не способна передать необходимый объем мощности в отдельные регионы. К тому же есть потери местной генерации, которые невозможно быстро компенсировать.

Энергосистема вынуждена балансировать, чтобы не допустить ее развала и сохранить синхронную работу с европейской сетью. Именно поэтому применяются графики аварийных отключений – это, по сути, единственный инструмент, который позволяет удержать систему в рабочем состоянии.

В Киеве имеющиеся мощности в первую очередь направляются на обеспечение работы насосных станций, которые отвечают за подачу тепла и горячей воды. Даже кратковременное обесточивание таких объектов может привести к серьезным авариям в жилых домах.

По словам Замулко, сейчас идет максимальная работа по аварийно-восстановительным мероприятиям в так называемом Киевском энергетическом кольце. После завершения этих работ энергетики планируют постепенно увеличивать нагрузку для потребителей, насколько это будет позволять безопасность системы.

Несмотря на все трудности, в энергетической отрасли отмечают, что критических сбоев, которые бы привели к полному коллапсу системы, пока удалось избежать. Однако стабилизация зависит от нескольких факторов – температуры воздуха, интенсивности обстрелов и темпов восстановления поврежденных объектов.

