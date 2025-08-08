Путин потребует от Украины сдать весь Донбасс для мирного соглашения – Bloomberg

США и РФ стремятся достичь соглашения о прекращении войны в Украине, которое закрепит оккупацию Москвой территорий. Вашингтон стремится заручиться поддержкой Киева и его европейских союзников в этом соглашении, которая "далеко не гарантирована".

Видео дня

Об этом сообщает в пятницу, 8 августа, сообщает Bloomberg, ссылаясь на осведомленные источники. Путин требует, чтобы Украина уступила РФ весь Донбасс и Крым, говорится в статье.

Путин требует вывода войск Украины с неоккупированных территорий

По словам источников агентства, Вашингтон и Москва стремятся достичь соглашения о прекращении войны, которое закрепило бы оккупацию россиянами территорий, захваченных в ходе их вторжения.

Соглашение о территориях готовится для запланированной встречи президента Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина, которая состоится уже на следующей неделе, сообщили источники, говоря на условиях анонимности.

"США стремятся заручиться поддержкой Украины и ее европейских союзников в этом соглашении, но, по словам источников, это далеко не гарантировано", – говорится в материале.

Так, Путин требует, чтобы Украина уступила ему весь Донбасс, а также Крым, который его войска оккупировали в 2014 году.

Для этого президенту Украины Владимиру Зеленскому пришлось бы отдать приказ о выводе войск из частей Луганской и Донецкой областей, которые все еще удерживаются Киевом, что принесло бы РФ победу, которой ее армия не могла добиться за три с половиной года полномасштабного вторжения.

"Такой исход стал бы крупной победой Путина, который давно стремится к прямым переговорам с США об условиях окончания развязанной им войны, оттеснив Украину и ее европейских союзников. Зеленский рискует столкнуться с необходимостью согласиться на потерю украинских территорий, в то время как Европа опасается, что ей придется следить за соблюдением режима прекращения огня, пока Путин восстанавливает свои силы", – пишет Bloomberg.

Дополняется...