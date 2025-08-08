"Принесет выгоду обеим странам": Трамп намекнул на обмен территориями между Украиной и Россией

Президент США Дональд Трамп намекнул на сценарий урегулирования войны, который может предусматривать обмен территориями между Киевом и Москвой. По его словам, такой вариант, несмотря на сложность, способен принести выгоду обеим странам.

Видео дня

Об этом американский лидер сказал журналистам после трехсторонней встречи между США, Арменией и Азербайджаном. По его словам, США готовы предложить условия, которые будут включать как уступки со стороны Украины, так и возможное возвращение отдельных районов под контроль России.

Когда журналист спросил у Трампа о том, Россия или Украина тормозит процесс прекращения огня, президент США начал рассказывать о потерях с обеих сторон, но четкого ответа на вопрос не дал.

Президент США о завершении войны в Украине

Кроме этого, Трамп считает, что президент Украины Владимир Зеленский должен быть готов "подписать что-то" для достижения мира и окончания войны, когда США "что-то сделают".

"Ну, он [Зеленский] идет и берет то, что ему нужно. Знаете, он не уполномочен делать определенные вещи. Я сказал: "Ну вам придется сделать это быстро, потому что, знаете, мы очень близко к соглашению". И он это делает, и он работает с европейскими странами, и они замечательные люди, замечательные лидеры, НАТО И как вы знаете, я с ним очень подружился. Они согласились увеличить сумму с 2% до 5%, с 2% неуплаченных до 5% уже уплаченных. Это триллионы долларов. Так что, знаете, мы очень тесно сотрудничаем. Но нет, справедливости ради, президент Зеленский, он получает все, что ему нужно, предполагая, что мы что-то сделаем" – заявил Трамп.

Он добавил, что также происходит "некоторый обмен территориями на благо обеих сторон".

"Мы возвращаемся к некоторым, некоторые обмениваемся", – сказал президент США.

Позже он сказал, что ситуация в Украине может быть решена очень скоро.

Трамп о встрече с Путиным

Также Трамп объявил, что вскоре встретится с российским диктатором Владимиром Путиным. По его словам, место встречи будет объявлено в ближайшее время, и это будет "очень популярное место по многим причинам".

"Я встречусь, очень скоро, с президентом Путиным. Это было бы раньше, но, думаю, есть меры безопасности, которые, к сожалению, люди должны принимать. Иначе я бы сделал это гораздо раньше. Он хотел бы встретиться как можно скорее. Я с этим согласен, но мы объявим об этом очень скоро, хорошо? И расположение..." – сказал Трамп.

На вопрос, последняя ли это возможность Путина достичь мира, Трамп ответил: "Мне не нравится использовать термин "последний шанс"".

Новость дополняется...