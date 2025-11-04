'Так будет с каждым': Туск показал сбитые беспилотники, которые атаковали Польшу в сентябре. Видео

В понедельник, 3 ноября, глава польского правительства Дональд Туск показал российские дроны, которые обезвредила противовоздушная оборона. Это произошло во время атаки в ночь на 10 сентября.

Видео дня

Соответствующее видео чиновник опубликовал на своей странице в соцсети Х. По его словам, "так будет с каждым".

"Вы видите это за мной. Это остатки российских дронов, которые упали на польскую землю той памятной ночи с девятого на десятое сентября. Так закончит каждый вражеский дрон, каждый российский дрон, который прилетит над польской землей", – заявил глава польского правительства.

Туск подчеркнул, что Варшава вкладывает миллиарды злотых в современную польскую армию, чтобы "защитить польское небо и польскую землю от таких объектов".

Вторжение БПЛА России в воздух Польши

В ночь на 10 сентября в Польше зафиксировали многочисленные нарушения воздушного пространства российскими БПЛА. Премьер-министр Дональд Туск заявил, что польские военные применили оружие по обнаруженным целям.

Польша призвала применить четвертую статью НАТО, однако в НАТО заявили, что не считают инцидент нападением.

По имеющимся данным, по меньшей мере пять БПЛА были направлены на логистический хаб в Жешуве. Еще два дрона залетели в небо Литвы, о чем публично не сообщалось.

Реакция Запада на российскую провокацию

Президент США Дональд Трамп, впервые комментируя атаку на Польшу, заявил, что "это могла быть ошибка", однако "он не рад этой всей ситуации" и собирается "осудить Россию за то, что она близка к этой границе".

В свою очередь министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отрицает, что налет двух десятков дронов мог быть ошибкой.

Как сообщал OBOZ.UA, 13 сентября Североатлантический Альянс все еще "анализировал" инцидент с вторжением российских беспилотников в воздушное пространство Польши. В НАТО согласились, что главным вопросом является, были ли события 10 сентября со стороны страны-агрессора России "преднамеренными или непреднамеренными", но ответ на этот вопрос Альянс еще не получил.

По состоянию на сейчас в НАТО так и не сообщили, закончился ли уже анализ и есть ли ответ на указанный вопрос.

