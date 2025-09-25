'Это часть стратегии Путина': Писториус обвинил Россию в дроновых провокациях на территории ЕС. Видео

Российская Федерация является виновной в дроновых атаках на территории Европейского Союза. Более того, это часть стратегии главы Кремля Владимира Путина.

Такое заявление сделал министр обороны Германии Борис Писториус. Он отметил, что Европа также подвергается гибридным атакам в форме дезинформационных кампаний.

"Это реальность, с которой мы сталкиваемся и имеем дело", – отметил Писториус.

Он добавил, что это часть стратегии российского диктатора. Хотя европейские лидеры не могут сказать об этом конкретно в этом случае.

"Это неудивительно, даже если наша коллега Метте Фредериксен в Дании пока не может, логично, сказать, откуда берутся дроны. Но подозрение очевидно, но это часть того, что мы переживаем каждый день. Мы не в состоянии войны, но и не в полном мире", – резюмировал свое мнение министр обороны Германии.

Ранее стало известно о том, что международный аэропорт Ольборг на севере Дании приостанавливал все рейсы в связи с появлением "беспилотников в небе". Все прилеты перенаправляли, а вылеты были отменены. Впоследствии стало известно о фиксации дронов еще возле трех аэропортов, среди которых авиабаза "Скридструп".

Неизвестные дроны в Дании и Норвегии

ЧП в аэропорту Ольборг произошло лишь спустя два дня после того, как главный аэропорт Дании Копенгаген закрывали из-за наблюдения дронов.

Власти Норвегии вечером 22 сентября также закрыли воздушное пространство над аэропортом Осло на три часа после фиксации дрона в небе.

Полиция сейчас исследует несколько версий происхождения дронов, включая их запуск с кораблей в Балтийском море.

Как сообщал OBOZ.UA, 23 сентября высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что нарушение воздушных границ стран Европы Россией – это определенное испытание "красных линий", а также попытка запугать союзников Украины. Она не исключила, что ситуация может выйти из-под контроля.

