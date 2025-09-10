НАТО не рассматривает вторжение российских дронов на территорию Польши как нападение – Reuters

В НАТО заявили, что не считают нападением вторжение группы российских беспилотников на территорию Польши. При этом оперативное командование вооруженных сил Польши ранее заявляло, что считает инцидент "актом агрессии", который создал реальную угрозу для безопасности граждан.

В т же время первоначальные данные указывают на преднамеренное вторжение до десяти российских беспилотников в воздушное пространство Польши. Об этом источник в НАТО сообщил агентству Reuters.

Реакция НАТО на беспрецедентную эскалацию

Источники в Североатлантическом альянсе заявили, что ночью 10 сентября был первый случай, когда самолеты НАТО атаковали потенциально опасные объекты в воздушном пространстве союзника. Также там добавили, что натовские зенитные ракетные комплексы Patriot в регионе обнаружили беспилотники с помощью своих радаров, но не отреагировали на них.

По данным источника, в ночной операции были задействованы польские истребители F-16, нидерландские F-35, итальянские самолеты-разведчики AWACS и самолеты-дозаправщики в воздухе, совместно эксплуатируемые НАТО.

Кроме того, появилась и официальная позиция НАТО. Представитель альянса Эллисон Харт констатировала в соцсети Х, что ночью многочисленные беспилотники вторглись в воздушное пространство Польши и были встречены польскими и натовскими системами ПВО.

Также она добавила, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в ответ на российский акт агрессии поддерживает связь с польским руководством и проводит тесные консультации с Польшей.

Что предшествовало

Ночью 10 сентября польские военные зафиксировали многочисленные нарушения воздушного пространства страны российскими дронами-камикадзе. Вследствие происшествия остановили работу аэропорты. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что военные применили оружие по вражеским целям.

Туск заявил, что проинформировал генерального секретаря НАТО Марка Рютте о текущей ситуации и мерах, принятых в отношении объектов, нарушивших воздушное пространство Польши. Политик подчеркнул, что польские власти находятся в постоянном контакте с представителями Североатлантического альянса.

Как сообщал OBOZ.UA, в Польше вследствие массированной российской атаки на Украину в ночь на 10 сентября обломки ударного беспилотника упали на жилой дом. Инцидент произошел в городе Вырики-Воля Володовского уезда Люблинского воеводства.Известно о повреждении кровли дома и автомобиля, находившегося на территории домовладения.

