По меньшей мере пять российских дронов были направлены на логистический центр в Жешуве: новые подробности атаки на Польшу

В НАТО предполагают, что по меньшей мере пять дронов во время российской массированной атаки были направлены на логистический центр в Жешуве, один из важнейших транзитных пунктов для поставок оружия в Украину. Их сбивали истребители F-35 армии Нидерландов.

Об этом пишут немецкие журнал Der Spiegel и газета Die Welt. Реконструировав дроновую атаку по Польше в ночь на 10 сентября, журналисты отметили, что на базу НАТО было нацелено не менее пяти БПЛА.

Для перехвата подняли истребители F-35, которые позже сбили три дрона, а еще два упали сами.

Еще два БПЛА также залетели в воздушное пространство Литвы, о чем ранее не сообщалось.

Как отмечается в материале, такие действия РФ соответствуют стратегии диктатора РФ Владимира Путина, основанной на мелких провокациях.

С помощью незначительных провокаций он проверяет обороноспособность Запада, пытаясь понять, как далеко он может зайти.

Его военное развертывание является управляемым, но влияние, неопределенность, которую оно создает, является значительной, пишет журнал.

