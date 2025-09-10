'Военные применили оружие': Туск прокомментировал вторжение российских 'Шахедов' в Польшу, из-за которого остановили работу аэропорты

Ночью 10 сентября польские военные зафиксировали многочисленные нарушения воздушного пространства страны российскими дронами-камикадзе. Вследствие происшествия остановили работу аэропорты.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что военные применили оружие по вражеским целям. Об этом глава польского правительства сообщил в соцсети Х.

Российские "Шахеды" в Польше

В течение ночи стало известно, что несколько групп российских дронов пересекли государственную границу Украины в направлении Польши. Позже Туск сообщил, что в стране продолжается операция, связанная с многочисленными нарушениями воздушного пространства.

"Военные применили оружие по целям. Я нахожусь в постоянном контакте с президентом и министром обороны. Я получил прямой доклад от оперативного командира", – написал польский премьер.

Позже Туск заявил, что проинформировал генерального секретаря НАТО Марка Рютте о текущей ситуации и мерах, принятых в отношении объектов, нарушивших воздушное пространство Польши. Политик подчеркнул, что польские воасти находятся в постоянном контакте с представителяси Североатлантического альянса.

Оперативное командование вооруженных сил Польши проинформировало, что в ходе атаки РФ на объекты на территории Украины воздушное пространство Польши неоднократно нарушалось беспилотниками. Военные отметили, что проводится операция по выявлению и нейтрализации целей.

Также в оперативном командовании уточнили, что наиболее уязвимыми территориями являются Подляское, Мазовецкое и Люблинское воеводства. Оперативное командование Вооружённых сил Польши следит за текущей ситуацией, и остается в полной готовности к немедленному реагированию.

Жителей Польши просят в случае обнаружения сбитых дронов или их фрагментов не приближаться к ним, касаться или переносить. Военные сообщили, что такие элементы могут оставаться опасными и должны быть проверены саперными подразделениями, добавили польские военные.

Работа аэропортов парализована

В связи с вторжением российских беспилотников в воздушное пространство Польши была приостановлена работа аэропортов Жешува, Люблина. Также временно не работают оба аэропорта Варшавы.

В официальных уведомлениях для авиаторов NOTAM отмечается, что аэропорты закрыты "в результате незапланированной военной деятельности в рамках обеспечения безопасности".

Польская армия признала акт агрессии

Стоит отметить, что польская армия назвала актом агрессии нарушение воздушного пространства страны во время массированной атаки РФ против Украины. В заявлении Оперативного командования ВС Польши говорится, что польские силы и союзники через радар мониторинга воздушного пространства отслеживали несколько объектов и оперативный командующий ВС решил нейтрализовать "те, которые могли представлять угрозу".

"В результате сегодняшней атаки РФ по территории Украины произошло беспрецедентное нарушение воздушного пространства Польши объектами типа дрон. Это акт агрессии, создавший реальную угрозу для безопасности наших граждан. По приказу начальника Генштаба были немедленно активированы оборонные процедуры", – говорится в сообщении.

Что предшествовало

Вечером во вторник, 9 сентября, страна-агрессор Россия начала очередную атаку на Украину, запустив ударные БПЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы из ряда локаций. Впоследствии стало известно об активности стратегической авиации противника, в небо были подняты бомбардировщики Ту-95МС. Утром в воздушном пространетсве Украины появились десятки крылатых ракет.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский назвал атаку оккупантов на поселок Яровая "откровенно зверским ударом". Украинский лидер призвал международных партнеров к "сильным действиям, чтобы Россия перестала нести смерть". По словам Зеленского, такие удары России не должны остаться без должной реакции мира.

