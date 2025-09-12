'Это не была ошибка': Сикорский ответил на заявление Трампа о российских дронах над Польшей. Видео

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский не верит в версию о том, что вторжение российских БПЛА в воздушное пространство его страны было "ошибкой". Он ответил президенту США Дональду Трампу на его заявление.

11 сентября республиканец предположил, что налет дронов на польскую территорию "мог быть ошибкой". Сикорский сделал репост новости об этом в X (Twitter), возразив президенту Соединенных Штатов.

"Нет, это не была ошибка", – написал глава внешнеполитического ведомства.

12 сентября во время визита в Украину польский министр снова прокомментировал предположение Трампа.

На платформе X политик поделился видеороликом, снятым вместе с послом Польши в Украине Петром Лукасевичем. Последний отчитался Сикорскому о том, что после недавних дроново-ракетных обстрелов Киева, которые повредили дипломатические учреждения, посольство и офис посла уже отремонтированы и "работают в этих условиях в обычном режиме".

Глава МИД ответил: "Хорошо", – после чего напомнил о российской атаке, осуществленной в ночь на 10 августа.

"В ту ночь 19 российских беспилотников пролетели над Польшей, и 400 дронов плюс 40 ракет пролетели над Украиной. Это не было ошибкой", – повторил Сикорский.

Что предшествовало

11 сентября журналисты попросили Дональда Трампа прокомментировать падение российских БПЛА в Польше.

"Это могла быть ошибка", – ответил глава Белого дома, но сказал, что ему "не нравится" эта ситуация.

"В любом случае, не рад за всю эту ситуацию. Я намерен осудить Россию даже за то, что она близка к этой черте. Надеюсь, это все закончится", – заявил американский президент.

Как писал OBOZ.UA, утром 12 сентября Радослав Сикорский приехал в Киев. Руководитель МИД Украины Андрей Сибига встретил коллегу на железнодорожном вокзале и анонсировал "существенные" переговоры об общей безопасности двух стран, давлении на Москву, а также намерении Киева присоединиться к ЕС и НАТО.

