'Продолжаем анализировать инцидент': в НАТО сомневаются, были ли действия России в Польше преднамеренными

Североатлантический Альянс все еще "анализирует" инцидент с вторжением российских беспилотников в воздушное пространство Польши. В НАТО соглашаются, что главным вопросом является, были ли события 10 сентября со стороны страны-агрессора России "преднамеренными или непреднамеренными", но ответ на этот вопрос Альянс еще не получил.

Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время анонса операции "Восточная стража". Он также несколько раз отмечал, что независимо от ответа на указанный вопрос, нарушение воздушного пространства НАТО "является неприемлемым".

Реакция НАТО

"Хотя это была самая большая концентрация нарушений воздушного пространства НАТО, которую мы наблюдали, то, что произошло в среду, на самом деле не является единичным инцидентом. Безрассудство России в воздухе вдоль нашего восточного фланга становится все более частым. Мы также ранее и неоднократно видели, как дроны нарушали наше воздушное пространство в Румынии, Эстонии, Латвии и Литве. Намеренно или нет, это опасно. И неприемлемо", – в частности, заявил глава НАТО.

Марк Рютте утверждает, что специалисты НАТО пока анализируют события в Польше 10 сентября, и "с каждым днем получают все больше информации".

"Это была группа российских беспилотников. Это серьезно, даже если они не намеревались заходить в Польшу. А если это было намерение, это еще серьезнее. Но в любом случае это безрассудно и это неприемлемо", – подчеркнул он.

Марк Рютте отдельно отметил, что вторжение российских дронов в Польшу 10 сентября прекратило именно НАТО.

"То, что произошло в прошлую среду, чрезвычайно серьезно. Очевидно, мы бы не сидели здесь так, если бы тогда НАТО немедленно не приняло меры и не защитило каждый сантиметр территории союзников. Именно это мы и сделали", – сообщил генсек НАТО.

Вторжение БПЛА России в воздух Польши

В ночь на 10 сентября в Польше зафиксировали многочисленные нарушения воздушного пространства российскими БПЛА. Премьер-министр Дональд Туск заявил, что польские военные применили оружие по обнаруженным целям.

Польша призвала применить четвертую статью НАТО, однако в НАТО заявили, что не считают инцидент нападением.

По данным некоторых СМИ, по меньшей мере пять БПЛА были направлены на логистический хаб в Жешуве. Еще два дрона залетели в небо Литвы, о чем публично не сообщалось.

Реакция Запада на российскую провокацию

Президент США Дональд Трамп, комментируя атаку на Польшу, заявил, что "это могла быть ошибка", однако "он не рад этой всей ситуации" и собирается "осудить Россию за то, что она близка к этой границе".

В свою очередь министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отрицает, что налет двух десятков дронов мог быть ошибкой.

Как сообщал OBOZ.UA, отдельным ответом НАТО на события в Польше является запуск инициативы "Восточная стража". Операция рассчитана на усиление обороны восточного фланга Европы. Среди прочего, она предусматривает усиление защиты воздуха путем развертывания дополнительных систем ПВО и истребителей.

