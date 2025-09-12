'Это могла быть ошибка': Трамп придумал новую версию появления российских беспилотников в Польше. Видео

В четверг, 11 сентября, президент США Дональд Трамп придумал новую версию появления российских беспилотников в Польше. В частности, он заявил, что"это могла быть ошибка".

Видео дня

Впрочем, он не уточнил чья. Дональд Трамп также добавил, что"ему это не нравится".

"В любом случае не рад за всю эту ситуацию. Я намерен осудить Россию даже за то, что она близка к этой черте. Надеюсь, это все закончится", – подчеркнул Трамп.

Стоит отметить, что накануне, 10 сентября, президент США Дональд Трамп уже отреагировал на ночной налет российских дронов на Польшу. В своей соцсети Truth Social американский лидер опубликовал довольно саркастическое сообщение

Что известно о налете дронов на Польшу

В ночь на 10 сентября часть дронов РФ во время массированной атаки на Украину залетела на территорию Польши.

В Варшаве, Люблине и Жешуве закрывали аэропорты, по целям работала авиация Польши и партнеров.

Над Польшей было сбито четыре дрона. Всего в небо страны вторглось 19 БПЛА, значительная часть зашла со стороны Беларуси.

Известно, что обломки БПЛА повредили жилой дом в городе Вырыки-Воля Володавского уезда Люблинского воеводства. Вторжение беспилотников Варшава признала актом агрессии, представляющим реальную угрозу безопасности.

Премьер Дональд Туск созвал экстренное заседание правительства, также был объявлен ускоренный вызов резервистов.

Союзники по НАТО выразили солидарность с Польшей и осудили агрессивное поведение России, которая совершила уже массированную дроновую атаку на территорию страны-члена Альянса.

Генсек Марк Рютте заявил, что НАТО намерено "защищать каждый сантиметр своей территории" и "внимательно следить" за развитием событий.

Польша призвала применить четвертую статью НАТО, однако в Альянсе заявили, что не считают нападением вторжение БПЛА.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский также призвал союзников предоставить дополнительные системы и технологии борьбы с БПЛА, в частности ЗРК Patriot.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вторжение российских дронов в Польшу напоминает начало захвата украинского Крыма. Тогда враг проверял, какой будет реакция Запада, но это и не единственная цель, указал глава государства.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!