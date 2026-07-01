Пророссийская партия предлагает лишить Зеленского высшей награды еще в одной стране ЕС: что известно

Чешская коалиционная партия "Свобода и прямая демократия" (SPD), которую неоднократно связывали с распространением пророссийских нарративов, в частности касающихся деятельности Украинской повстанческой армии (УПА), призвала лишить президента Украины Владимира Зеленского высшей государственной награды страны — ордена Белого льва. В партии заявили, что это должно произойти по примеру Польши.

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Об этом сообщило издание Ceske Noviny. SPD намерена поднять этот вопрос на заседании коалиционного совета.

Что предлагает пророссийская партия

Инициативу озвучил представитель парламентской фракции SPD Йиндржих Райхль. По его словам, депутаты будут требовать, чтобы Палата депутатов рекомендовала президенту Чехии Петру Павелу лишить Владимира Зеленского ордена Белого льва.

Основанием для таких требований в SPD назвали решение президента Украины присвоить одному из подразделений Сил специальных операций почетное наименование в честь героев УПА.

Чем "прославилась" ультраправая SPD

Чешская ультраправая партия "Свобода и прямая демократия" (SPD) и ее лидер Томио Окамура отличились рядом пророссийских и резко антиукраинских заявлений и действий.

Лидер партии Томио Окамура требовал прекратить военную и финансовую поддержку Украины, называя войну "бессмысленной" и критикуя использование средств чешских налогоплательщиков.

SPD систематически выступает за отмену временной защиты для украинцев в Чехии и блокирует проекты постановлений, упрощающих получение разрешений на долгосрочное проживание.

После вхождения в правительственную коалицию политики из SPD отличались радикальными шагами. В частности, Томио Окамура отдал распоряжение снять украинский флаг с здания парламента.

В отчетах чешского МВД по вопросам экстремизма партиюкритиковали за распространение риторики, выгодной Кремлю, в частности о том, что Украина якобы готовила военный конфликт при поддержке НАТО, а также за обвинения украинцев в "разжигании войны"

Могут ли лишить Зеленского награды

В канцелярии президента Чехии подчеркнули, что действующее законодательство не предусматривает возможности отменить государственную награду по политическому решению.

Пресс-секретарь президента Петра Павела Войтех Шелига пояснил, что орден может быть отозван только на основании решения суда, который назначит наказание в виде лишения почетных званий и государственных наград. Такой приговор возможен только в случае осуждения к как минимум двум годам лишения свободы за умышленное тяжкое преступление.

Оппозиция раскритиковала предложение СДПГ

Инициатива пророссийской партии вызвала критику со стороны чешских политиков.

Депутат от KDU-ČSL Бенджамин Чинчила заявил, что надеется на отсутствие поддержки этого предложения со стороны других политических сил. Его однопартиец Вацлав Платеник назвал действия СДП "позорными".

В то же время вице-президент партии TOP 09 Марек Женишек заявил, что представители СДП "лишь послушно повторяют инструкции, поступающие из Москвы".

"SPD хочет лишить Владимира Зеленского ордена Белого льва. Я бы скорее задумался над тем, не следует ли ограничить самолюбие некоторых её представителей. Им это, очевидно, и так не нужно, когда они получают указания прямо из Москвы, а затем просто послушно их выполняют", – заявил Марек Женишек.

А лидер движения STAN Вит Ракушан обвинил партию СДПГ в использовании антиукраинской риторики в качестве основы своей политической деятельности.

"Снятие флагов и отзыв наград, и всё это сопровождается ненавистнической, обобщающей риторикой. Вот в двух словах вся эта пресловутая политика SPD – они смогли это сделать, когда Андрей Бабиш вытащил их к власти после многих лет пребывания в вполне заслуженном политическом подвале", – заявил Вит Ракушан.

За что Зеленский получил орден Белого льва

Президент Украины был награждён орденом Белого льва в октябре 2022 года тогдашним президентом Чехии Милошем Земаном.

Тогда Земан пояснил, что наградил Зеленского за мужество и решение остаться в Киеве после начала полномасштабного российского вторжения, несмотря на предложения партнеров эвакуироваться из Украины.

Как сообщал OBOZ.UA:

19 июня стало известно, что Навроцкий все-таки лишил Зеленского ордена Белого Орла. Он заявил, что решение "не направлено против украинского народа".

О том, что Навроцкий хочет лишить Зеленского ордена, стало известно в конце мая. Причиной послужило присвоение украинским президентом почетного названия "Герои УПА" подразделению ССО.

Зеленский отправил Навроцкому Орден Белого Орла "Новой почтой".

После этого украинские политические деятели, среди которых министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, глава Офиса президента Кирилл Буданов и посол Украины в Польше Василий Боднар, заявили, что отказываются от польских орденов, которые они получили ранее.

Вслед за ним второй, третий и пятый президенты Украины отказались от своих польских орденов Белого Орла. Петр Порошенко подчеркнул: решение президента Польши Навроцкого является "несправедливым по отношению ко всему народу Украины".

В знак солидарности с Киевом экс-депутат польского Сейма вернул Навроцкому Золотой Крест Заслуг. По его словам, этот шаг является формой солидарности с Украиной, которая продолжает противостоять российской агрессии.

А министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский назвал реакцию Навроцкого неадекватной. Глава МИД Польши также подчеркнул, что "президент Навроцкий по сути лишил себя возможности вести диалог с президентом важной страны, находящейся в состоянии войны, – Украины".

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