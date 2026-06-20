"Должны помнить историю": Кучма и Ющенко также отказались от польского ордена Белого Орла. Фото

Второй президент Украины Леонид Кучма в знак солидарности отказался от собственного ордена Белого Орла, который получил от Польши в 1997 году. Аналогичный жест сделал третий глава государства Виктор Ющенко, удостоенный этой награды в 2005-м.

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Отметим: все президенты независимой Украины – за исключением Виктора Януковича – в свое время получали высшую госнаграду Польши орден Белого Орла.

Кучма подчеркнул дружбу Украины и Польши, которые "нужны друг другу как никогда раньше"

Он назвал "недружественным" решение президента РП Кароля Навроцкого лишить награды Владимира Зеленского из-за скандала с УПА. Заявление второго президента Украины в субботу, 20 июня, распространила в Facebook его пресс-секретарь Дарка Олифер.

Политик отметил, что во время своей каденции он активно выстраивал дружеские отношения с соседней страной. В основе лежал принцип "прощаем и просим прощения" – и он действовал на протяжении десятилетий, настоящая дружба между Украиной и Польшей стала реальностью.

"Ее подтверждением является та неоценимая помощь, которую Польша оказывала Украине с первых часов полномасштабного вторжения РФ. И я уверен, что нынешний недружественный шаг президента Навроцкого не может перечеркнуть все это", – сказал Кучма.

Но, как отметил он, сейчас другого выбора, кроме как отказаться от награды, нет.

"Не для того Украина приняла бой от России, которая обосновывала свое вторжение историческими претензиями, чтобы сегодня уже другие страны диктовали нам нашу историю и определяли, кого нам почитать", – раскритиковал Кучма позицию властей соседнего государства.

Он убежден, что наша дружба и союз сохранятся. "Но сегодня я чувствую печаль и тревогу. Одно дело – когда нападает враг. Совсем другое – когда вражда разлучает друзей. А еще страшнее – если этим друзьям еще и угрожает общая опасность", – напомнил бывший президент о российской угрозе.

"Мы должны помнить историю. Однако прошлое не может быть важнее будущего. Жгучая, острая, но фантомная боль давней трагедии не должна ослеплять настолько, чтобы не видеть реальную, нынешнюю угрозу имперской силы на Востоке, которая ранее уже лишала государственности оба наших народа и не скрывает намерений попытаться сделать это снова.

Украина и Польша нужны друг другу как никогда раньше. Политики обеих стран должны осознавать это. Я надеюсь на их мудрость", – подытожил Кучма.

Что спровоцировало конфликт

Скандал поднялся вокруг названия отдельного Центра Сил специальных операций ВСУ "Север". 26 мая 2026 года президент Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому этой группировке присвоено почетное наименование "имени Героев УПА".

Такое чествование Украинской повстанческой армии не понравилось Варшаве. Президент РП Навроцкий заявил о намерении лишить украинского коллегу высшей польской госнаграды – ордена Белого Орла.

19 июня это решение было реализовано. Навроцкий заявил, что "в польско-украинских отношениях есть границы, которые нельзя переступать". В то же время он заверил, что лишение Зеленского награды "не направлено против украинского народа".

Президент Украины принял это решение польского коллеги и отправил орден назад в Польшу "Новой почтой".

Как писал OBOZ.UA:

– Глава Канцелярии президента РП Збигнев Богуцкий считает, что решение Навроцкого было правильным. Мол, Киев допустил ошибку, когда присвоил имя "преступников УПА" одной из воинских частей.

– Бывший глава МИД нашей страны Дмитрий Кулеба напомнил, что российская императрица Екатерина II и фашистский лидер Италии Бенито Муссолини до сих пор остаются кавалерами ордена Белого Орла – и Варшава не принимала никаких мер, чтобы отменить их статус.

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