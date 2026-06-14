"Их слишком много": в Чехии призвали лишить украинцев временной защиты

Лидер ультраправой партии "Свобода и прямая демократия" и спикер Палаты депутатов Чехии Томио Окамура выступил за лишение украинских беженцев временной защиты. Он сделал бы это "немедленно", если бы мог принимать подобные решения.

Видео дня

Соответствующие заявления прозвучали в эфире Prima TV в воскресенье, 14 июня, во время дискуссионной программы Partie Terezie Tománková. Оппонент Окамуры, председатель "Гражданской демократической партии" Чехии Мартин Купка назвал эти высказывания возмутительными.

Что сказал Томио Окамура

"Если бы это зависело от меня, я бы немедленно прекратил временную защиту. Их (украинских беженцев. – Ред.) здесь слишком много, и граждане жалуются", – заявил глава СДП.

Он добавил, что украинцы должны покинуть Чехию сразу же после окончания полномасштабной войны, хотя, по мнению представителей других партий, привлечение иностранных граждан к работе положительно влияет на экономику страны.

Председатель ГДП Купка ответил Окамуре: "Вы просто доказываете, что когда кто-то называет вас коммерческим фашистом, он прав".

Кто такой Томио Окамура

Нынешнему спикеру Палаты депутатов (нижней палаты парламента Чешской Республики) 50 лет. Он родился в Токио (Япония), однако большую часть детства провел в Чехословакии.

Окамура с 1994 года занимается предпринимательской деятельностью и только с 2012 года начал участвовать в политике.

Его считают пророссийским деятелем, ведь Окамура неоднократно критиковал Украину и украинских беженцев в частности. Кроме того, он жаловался, что денежная помощь для Киева идет "на поддержку абсолютно бессмысленной войны" и к "хунте Зеленского".

В конце 2025-го Окамура, возглавив Палату депутатов, приказал снять с здания парламента флаг Украины, который висел там рядом с чешским с 2022 года. Тогда чешская оппозиция вывесила три других флага Украины в окнах своих фракций.

Как писал OBOZ.UA:

– В Чехии рассматривают вариант отмены некоторых специальных льгот для украинских беженцев, чтобы перевести их на общие правила соцпомощи, которые действуют для всех граждан.

– Из-за полномасштабного российского вторжения более 9,6 миллиона украинцев остаются беженцами или переселенцами – это больше, чем население многих европейских стран, в частности Австрии или Швейцарии. В то же время Украина остается в пятерке стран мира с наибольшими потоками беженцев, а более 10,8 миллиона человек внутри страны по-прежнему нуждаются в гуманитарной помощи.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!