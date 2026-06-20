"Украина не будет спорить": Зеленский отправил Навроцкому Орден Белого Орла "Новой почтой". Фото

Президент Украины Владимир Зеленский вручил польский орден Белого Орла своему коллеге Каролю Навроцкому. Глава государства отправил его "Новой почтой".

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Об этом он сообщил в своём Telegram-канале. Однако украинский президент всё равно выразил благодарность народу Польши за помощь Украине.

"Мы считали, что именно украинскому народу и нашей армии в 2023 году был адресован Орден Белого Орла. Так тогда говорилось. Сегодня я отправил Орден господину президенту Польши", – написал глава государства, добавив соответствующие фотографии.

Кроме того, глава государства процитировал слова самого Навроцкого о том, что орден "является символом высочайшего доверия Речи Посполитой" и означает "особую связь с Польшей и особую благодарность народу".

Такой символ, по словам украинского президента, требует не только заслуг, но и уважения к ценностям, составляющим "фундамент нашего сообщества".

"Итак, если считается, что этот особый символ может оставаться у Екатерины Второй, Бенито Муссолини и Герхарда Шредера, то Украина не будет с этим спорить", – отметил Владимир Зеленский и добавил, что Киев будет открыт для всех диалогов с Варшавой, чтобы "не допускать разночтений сложных и болезненных страниц прошлого" украинцев и поляков, а также обеспечить уважение "ко всем невинным жертвам ХХ века".

Предпосылки

Причиной обострения отношений между Украиной и Польшей и, соответственно, лишения Зеленского ордена Белого Орла стало присвоение украинским президентом одному из подразделений ССО Украины почетного наименования "имени Героев УПА".

После этого Навроцкий потребовал лишить Зеленского этой награды. Он направил соответствующее обращение в Капитулу ордена Белого Орла, заседание которой состоялось 8 июня. По мнению президента Польши, действия Зеленского опровергают утверждения о возможности вступления Украины в Европейский Союз без выполнения четких требований и критериев.

"Президент Зеленский доказал, что Украина в ментальном плане, в вопросе прославления бандитов, убийц из Украинской повстанческой армии, не готова быть частью европейской семьи", – сказал Навроцкий.

Впоследствии в Варшаве заявили, что все еще ожидают возможного изменения позиции украинских властей относительно присвоения "имени Героев УПА" подразделению ССО. Пресс-секретарь президента Польши Рафал Лескевич заявил, что Варшава считает решение Киева неприемлемым и рассматривает возможность жесткой реакции, однако окончательное решение остается за главой государства.

Напомним, 19 июня Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского награды. Он отметил, что принятое им решение "не направлено против украинского народа".

Как сообщал OBOZ.UA, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, глава Офиса президента Кирилл Буданов и посол Украины в Польше Василий Боднар заявили, что отказываются от польских орденов, которые они получили ранее. По их словам, нынешние споры не отвечают интересам ни Украины, ни Польши.

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