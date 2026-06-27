"Наша реакция была неадекватной": Сикорский прокомментировал скандал с лишением Зеленского ордена

У Польши есть основания быть недовольной присвоением почетного названия героев УПА одному из подразделений украинских Сил спецопераций — с учетом исторических событий. Однако реакция на это со стороны президента Польши Кароля Навроцкого была неадекватной, его решение лишить своего украинского коллегу Владимира Зеленского ордена Белого Орла стало унижением для главы Украины.

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Своими необдуманными действиями Навроцкий лишил себя возможности вести диалог с Киевом. Такое заявление сделал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью польскому телеканалу TVN 24.

Сикорский считает реакцию Навроцкого неадекватной

Глава польской дипломатии прокомментировал ухудшение отношений между Украиной и Польшей после того, как Зеленский присвоил одному из украинских воинских подразделений почетное наименование героев УПА, а Навроцкий в ответ 19 июня лишил президента Украины врученного ему ранее польского ордена Белого Орла, Зеленский же на следующий день вернул награду по почте.

Сикорский считает, что Зеленский, получив запрос от военных о присвоении подразделению именно такого названия, мог бы принять во внимание, что "УПА воевала с советской властью, но она также убивала поляков".

"Поэтому, возможно, стоит найти лучшее название и предложить его солдатам. Например, взять конкретного героя, который воевал против советской оккупации", — предположил Сикорский, описывая возможный ход рассуждений украинского руководства в случае учета указанного аргумента.

Дипломат, несмотря на собственное неодобрение выбора названия для украинского воинского подразделения, считает, что реакция Польши и лично Навроцкого на решение украинского коллеги "также была неадекватной, поскольку она лично унизила президента Украины".

Вместо этого Варшаве следовало прибегнуть к "зеркальным" действиям.

"Если бы президент Навроцкий спросил меня, я бы посоветовал что-то другое... Эквивалентом было бы, например, назвать аэропорт в Ясонце "аэропортом жертв УПА", и тогда мы были бы квиты", – убежден Сикорский.

Глава МИД Польши также подчеркнул: "президент Навроцкий по сути лишил себя возможности вести диалог с президентом важной страны, находящейся в состоянии войны, – Украины".

В то же время Сикорский указал на возможные последствия скандала для Украины. Он отметил, что хотел бы увидеть, "какие аргументы приведёт украинская сторона, чтобы убедить президента Польши ратифицировать договор о вступлении" Украины в Европейский Союз: здесь его позиция будет иметь большое значение.

"Потому что переговоры – это одно, а в конце есть договор, который в некоторых странах даже требует референдума, но в нашем случае он требует подписи главы государства", – отметил польский дипломат.

Отвечая на вопрос интервьюера о том, не стало ли решение Навроцкого, принятое на следующий день после беседы премьер-министра Дональда Туска с президентом Зеленским и за несколько дней до Конференции по восстановлению Украины в Гданьске, попыткой навредить правительству и даже саботировать конференцию, Сикорский не исключил такого варианта.

"Действительно, это была либо злоба, либо необдуманность, но сама конференция прошла успешно", – отметил он.

Сам Сикорский свой орден возвращать не собирается.

"В европейской культуре ордена отзывают за совершение преступлений. А здесь возникло расхождение во мнениях по поводу очень важных исторических вопросов", – пояснил он.

Глава польской дипломатии убежден, что "отзыв или возвращение ордена является формой оскорбления".

Также глава МИД Польши убежден, что "польские компании станут крупнейшими бенефициарами реконструкции Украины".

"При одном условии: чтобы Украина полностью внедрила Углубленную и всеобъемлющую зону свободной торговли, европейское законодательство, боролась с коррупцией, а также чтобы проводились честные тендеры и честно выполнялись контракты", – отметил он.

Как сообщал OBOZ.UA, 19 июня стало известно, что Навроцкий все-таки лишил Зеленского ордена Белого Орла. Он заявил, что решение "не направлено против украинского народа".

Глава польского правительства Дональд Туск, комментируя решение Навроцкого, заявил, что конфликт между Польшей и Украиной радует российского диктатора Владимира Путина и "шокирует наших союзников". Он также напомнил, что "линия фронта пролегает в другом месте", а не на польско-украинской границе.

О том, что Навроцкий хочет лишить Зеленского ордена, стало известно в конце мая. Причиной послужило присвоение украинским президентом почетного названия героев УПА подразделению ССО.

Показательно, что за три года до прихода к власти Навроцкий признавал право Украины самостоятельно определять своих национальных героев. Он упоминал, что такими для украинцев являются лидеры ОУН и УПА Степан Бандера и Роман Шухевич – и, хотя Польше это и не нравится, по словам Навроцкого, точно не поляки должны определять, как будут называться улицы в украинских городах.

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