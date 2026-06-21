В знак солидарности с Украиной: бывший депутат польского Сейма вернул Навроцкому Золотой Крест Заслуг

Бывший депутат Сейма Польши Пётр Фоглер заявил о возвращении государственной награды президенту Каролю Навроцкому. Таким образом он выразил протест против решения о лишении президента Украины ордена Белого Орла.

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Инцидент приобрел политический резонанс и вызвал дискуссии в польском обществе. Об этом он написал в Facebook.

Фоглер сообщил, что символически возвращает Золотой Крест Заслуг в знак несогласия с решением о лишении украинского президента Владимира Зеленского ордена Белого Орла. По его словам, этот шаг является формой солидарности с Украиной, которая продолжает противостоять российской агрессии.

Он подчеркнул, что его протест направлен не против предыдущих президентов Польши, которые вручали ему награду, а исключительно против действующего главы государства Кароля Навроцкого. Политик обвинил его в действиях, которые, по его мнению, наносят ущерб имиджу Польши и ее гражданам.

"То, что сделал и продолжает делать этот господин, которого называют президентом, — это кошмар, и для меня он не является президентом моей страны, а лишь ошибкой, и я до сих пор жду пересчёта голосов Центральной избирательной комиссией… потому что до сих пор не знаю окончательных результатов этих выборов", — написал экс-депутат.

Напомним, накануне президента Украины Владимира Зеленского лишили высшейгосударственной награды Польши — ордена Белого Орла. Такое решение принял глава государства Кароль Навроцкий, отметив, что оно "не направлено против украинского народа".

После этого второй, третий и пятый президенты Украины отказались от своих польских орденов Белого Орла. Петр Порошенко подчеркнул: решение президента Польши Навроцкого является "несправедливым по отношению ко всему народу Украины".

Немецкая историчка Франциска Дэвис прокомментировала реакцию Польши на решение Зеленского. По её словам, "поляки забывают, что Украина защищает и их".

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