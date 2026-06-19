"Есть границы, которые нельзя переступать": президент Польши лишил Зеленского ордена Белого Орла

Президента Украины Владимира Зеленского лишили высшей государственной награды Польши — ордена Белого Орла. Такое решение принял глава государства Кароль Навроцкий, отметив, что оно "не направлено против украинского народа".

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Его заявление 19 июня опубликовал официальный аккаунт канцелярии президента в Х. "В польско-украинских отношениях есть границы, которые нельзя переступать", – сказал Навроцкий.

По его словам, это решение не только символическое – оно также служит предупреждением.

"Орден Белого Орла – это не обычная награда. Это символ высочайшего доверия Республики Польша... Такой символ требует не только заслуг, но и уважения к ценностям, составляющим основу нашего общества", – сказал польский президент.

Политик отметил, что его страна открыта к диалогу, но при этом будет отстаивать свои национальные интересы и ценности. В то же время он заверил, что Польша будет и впредь поддерживать Украину, поскольку в Варшаве знают – российская агрессия представляет угрозу для безопасности Польши и всей Европы.

На решение Навроцкого отреагировал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Он заявил, что это – стратегическая ошибка президента Польши, от которой выиграет только Москва.

"На фоне таких опрометчивых действий не вижу возможности сохранять присвоенную мне в октябре 2022 года высокую государственную награду Республики Польша – Командорский крест со звездой Ордена "За заслуги перед Польшей". В ближайшее время я верну его Польше", — заявил глава МИД.

Он объяснил, что дело не в орденах, а в отношении. Украина всегда выступала за подход взаимного уважения – даже когда речь идет о сложных и проблемных темах.

С чего все началось

Причиной обострения отношений между Украиной и Польшей и, соответственно, лишения Зеленского ордена Белого Орла, стало присвоение украинским президентом одному из подразделений ССО Украины почетного наименования "имени Героев УПА".

После этого Навроцкий захотел лишить Зеленского этой награды. Он направил соответствующее обращение в Капитулу ордена Белого Орла, заседание которого состоялось 8 июня. По мнению президента Польши, действия Зеленского опровергают утверждения о возможности вступления Украины в Европейский Союз без выполнения четких требований и критериев.

"Президент Зеленский доказал, что Украина в ментальном плане, в вопросе прославления бандитов и убийц из Украинской повстанческой армии, не готова стать частью европейской семьи", – сказал Навроцкий.

Впоследствии в Варшаве заявили, что еще ждут возможного изменения позиции украинских властей касательно присвоения "имени Героев УПА" подразделению ССО. Пресс-секретарь президента Польши Рафал Лескевич заявил: польская сторона считает решение Киева неприемлемым и рассматривает возможность жесткой реакции, однако окончательное решение остается за главой государства.

Что об этом говорили в Польше

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что от польско-украинского спора о прошлом выигрывает только кремлевский диктатор Владимир Путин. При этом он признал, что тоже не в восторге от нового наименования центра ССО.

"Я разочарован тем, что президент Зеленский не учел нашу историческую чувствительность, но, думаю, премьер Дональд Туск уже точно подытожил: если мы будем спорить о прошлом, то кто-то другой навяжет нам будущее", — сказал главный дипломат Польши.

Глава МИД призывал взвешенно подойти к этому вопросу. Он напомнил, что бывший канцлер Германии Герхард Шредер до сих пор остается кавалером ордена Белого Орла.

По словам Сикорского, было бы неприемлемо, если бы Зеленского лишили высшей польской награды, а Шредера – нет.

"Надеюсь, что после решений капитулы и президента Кароля Навроцкого не получится так, что бывший канцлер Германии Герхард Шредер, который берет у Путина деньги, останется кавалером ордена Белого Орла, а тот, кто борется с Путиным, будет его лишен", – подчеркнул он.

Группа польских общественных деятелей – журналистов, художников и бывших деятелей демократической оппозиции – обнародовала обращение по поводу польско-украинских отношений. В нем польских политиков призвали "не обострять конфликт с Украиной".

Спикер Сейма Польши Влодзимеж Чажастый подчеркнул, что для Варшавы крайне важно не обострять споры с Украиной. Он сказал, что лично не понимает, какой логикой руководствовался украинский президент. Однако, как убежден Чажастый, "в интересах Польши поддерживать хорошие отношения с Украиной, а не обострять споры по поводу исторической политики".

Союз украинцев в Польше не поддержал идею Навроцкого лишить Зеленского ордена Белого Орла. Там отмечали, что в случае принятия такого решения оно стало бы "мерой, несоразмерной тому, что сделал президент Украины", заявил президент Союза Мирослав Скорка. Более того, такая мера может спровоцировать разрыв отношений между Киевом и Варшавой.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший президент Польши Анджей Дуда, который в 2023 году вручил Владимиру Зеленскому высшую государственную награду — орден Белого Орла, высказался по поводу ситуации, сложившейся вокруг этой награды. По словам политика, нынешние обстоятельства существенно отличаются от тех, что были еще год назад.

А премьер-министр Польши Дональд Туск обратился к лидерам Украины и Польши с призывом к прямому диалогу. Он подчеркнул, что эскалация напряженности между Киевом и Варшавой может сыграть на руку России.

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