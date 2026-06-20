"Если будем ссориться из-за прошлого, будущее достанется кому-то другому": Порошенко также отказался от польского Ордена Белого Орла

Пятый президент Украины, народный депутат Петр Порошенко, на фоне продолжающейся поддержки действующего главы государства Владимира Зеленского, вечером 20 июня также отказался от польского Ордена Белого Орла. Как он уместно напомнил, по словам польского премьера Дональда Туска, если сейчас наши страны "будут ссориться из-за прошлого, будущее выиграет кто-то другой".

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Об этом сообщил сам Петр Порошенко в сети. Он подчеркнул: решение президента Польши Навроцкого является"несправедливым по отношению ко всему народу Украины".

Что сказал Порошенко

"Если мы будем ссориться из-за прошлого, будущее выиграет кто-то другой. Президент Украины должен наконец это понять. Президент Польши тоже. Пока не стало слишком поздно!". Это слова премьер-министра Польши Дональда Туска. "Победителем в войне за историю и ордена может стать только Москва", – мнение министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского. Согласен с обоими, потому что в самую точку", – подчеркнул Порошенко.

Он заявил, что считает решение президента Польши Кароля Навроцкого ошибочным и несправедливым по отношению к украинскому народу. По его словам, Кремль всегда поддерживает любые шаги, которые ослабляют единство между Украиной и Польшей. Он также подчеркнул, что и в случае с Владимиром Зеленским, и в его собственном случае наградами отмечались не главы государств, а украинцы и военные, защищающие Украину, Польшу и всю Европу. Поэтому он решил отказаться от ордена Белого Орла.

Отдельно Петр Порошенко отметил, что его "шаг ни в коей мере не адресован польскому народу".

Не прошлое должно определять отношения

Он добавил, что уважает польских политиков, с которыми выстраивал партнерские отношения, и подчеркнул: те, кто объективно оценивает историю, понимают, что после потери Украиной независимости её теряла и Польша.

"Но не прошлое должно определять наши отношения. Я не хочу, чтобы поляки редактировали наши учебники, и ни в коем случае не претендую на то, чтобы мы, украинцы, корректировали польские учебники, иначе нам пришлют общий учебник из Москвы", – предупредил он.

Порошенко предложил задать ряд вопросов о причинах нынешнего обострения украинско-польских отношений.

"В этой войне чрезвычайно важна логистика. Украина ежедневно разрушает логистику врага в оккупированном Крыму, пытаясь затруднить снабжение российской армии. В свою очередь Россия через своих агентов влияния, через полезных идиотов и через старые исторические раны пытается разрушать нашу логистику на западе – там, где проходят ключевые маршруты поддержки Украины. Для нас Жешув – это не просто польский город. Это один из символов международной солидарности с Украиной. Поэтому любой кризис между Киевом и Варшавой сегодня – это не только проблема дипломатии. Это вопрос безопасности. И именно поэтому его нужно решать немедленно", – считает Петр Порошенко.

Что предшествовало

Порошенко был награждён польским Орденом Белого Орла в конце 2014 года. На фото ниже — соответствующий указ Бронислава Коморовского и момент вручения награды в декабре в Варшаве.

Вечером 19 июня президент Польши Кароль Навроцкий принял решение о лишении президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла в связи с присвоением одному из украинских подразделений названия в честь УПА. Поляк также заявил, что Польша не допустит вступления в ЕС тех, кто не понимает необходимости отказаться от "культа тоталитаризма и насилия".

После такого шага глава МИД Украины Андрей Сибига, посол Украины в Польше Василий Боднар и глава Офиса президента Кирилл Буданов объявили, что также вернут выданные им польские награды.

К числу сторонников действующего президента присоединились второй президент Украины Леонид Кучма и третий президент Виктор Ющенко.

А сегодня, 20 июня, Владимир Зеленский сообщил, что отправил орден польскому президенту по почте.

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