Навроцкий хочет забрать орден у Зеленского из-за присвоения подразделению ССО имени Героев УПА. Видео

Президент Польши Кароль Навроцкий хочет лишить украинского лидера Владимира Зеленского высшей государственной награды – Ордена Белого Орла. Причиной такого решения стало недавнее заявление главы государства предоставить одному из украинских подразделений звание "Герои УПА".

Соответствующее обращение уже направлено в Капитулу Ордена Белого Орла, заседание которой запланировано на 8 июня. Об этом сообщает Onet.

"Относительно политики украинского президента, они очень критичны, и здесь нет места и времени для дипломатии. Я также прочитал комментарий польского посольства в Киеве о том, что польские дипломаты, конечно, признают, что Украина может формировать собственную политику памяти и историческую политику. В этом есть доля правды, хотя я считаю, что польские дипломаты не должны так реагировать на то, что сделал президент Зеленский, но Польша также имеет право формировать свою политику памяти и историческую политику", – сказал Навроцкий.

Глава Польши добавил, что 8 июня состоится заседание Капитула Ордена Белого Орла и "предложил, чтобы одним из вопросов повестки дня было лишение президента Зеленского ордена Белого Орла".

"Предоставив украинскому подразделению звание "Герои УПА", президент Украины предоставил лучший материал и много кислорода для российской пропаганды. Я очень критически отношусь к этому решению", – подчеркнул Навроцкий.

Также, по его мнению, действия Зеленского опровергают утверждение о возможности вступления Украины в Европейский Союз без выполнения четких требований и критериев.

"Президент Зеленский доказал, что Украина в ментальном смысле, в вопросе глорификации бандитов, убийц из Украинской повстанческой армии, не готова быть частью европейской семьи", – сказал польский президент.

Что предшествовало

26 мая Владимир Зеленский издал указ о присвоении почетного назначения Отдельному центру специальных операций "Север" Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины.

"С целью восстановления исторических традиций национальных войск, учитывая образцы выполнения возложенных задач при защите территориальной целостности и независимости Украины, постановляю присвоить Отдельному центру специальных операций "Север" Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины почетное наименование "имени Героев УПА" и далее именовать – Отдельный центр специальных операций "Север" имени Героев УПА Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины", – говорится в документе.

Как сообщал OBOZ.UA, в апреле 2023 года тогдашний президент Польши Анджей Дуда лично вручил Зеленскому высшую награду своего государства. Орден Золотого Орла присвоен украинскому лидеру за деятельность по обеспечению безопасности, стойкости в защите прав человека.

