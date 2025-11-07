Новый спикер парламента Чехии снял со здания флаг Украины: разъяренные депутаты повесили три новых. Видео, фото

Новый спикер парламента Чехии, лидер правой популистской партии SPD Томио Окамура приказал снять со здания парламентариев флаг Украины, который там висел рядом с чешским флагом. Но вместо одного украинского флага он получил сразу три, которые вывесили представители разных фракций парламента.

В частности, сине-желтыми флагами здание парламента украсили консерваторы из партии ODS, либералы из STAN и депутаты из Партии пиратов. Об этом сообщают чешские Novinky.

Как сняли украинский флаг

Окамура и ранее критиковал власти за то, что на общественных зданиях в Чехии вывешены украинские флаги как символ солидарности со страной, подвергшейся полномасштабному вторжению РФ. Получив должность спикера, он приказал убрать украинский фла г из парламента, отметив, что там должен быть только один флаг.

Что говорят парламентарии

"В ODS мы решили немедленно исправить первый шаг нового председателя парламента Томио Окамуры. Украинский флаг вернулся и висит на окнах нашей депутатской фракции", – сказали в ODS.

"Господин Окамура в первый день на посту показал, что единственное, на что он способен: презирать такие ценности, как солидарность и мужество поддерживать страну, на которую напала Россия", – в свою очередь прокомментировали в STAN.

"У нас ничего не меняется – флаг, который сегодня позорно снял Томио Окамура, мы возвращаем на здание Палаты депутатов. Слава Украине. Героям слава", – отметили в Партии пиратов.

В свою очередь чехи массово пишут, что в восторге от "быстрого решения" ответа спикеру-популисту.

Вот такими фотографиями возвращения украинского флага поделились чешские парламентарии.

Реакция дипломатов

Хотя посол Украины в Чехии Василий Зварич в сети ничего не сообщал о поступке Томио Окамуры, в ленту украинца в Facebook о возвращении украинского флага написали чехи – как парламентарии, так и простые жители Праги.

Поэтому украинский дипломат выразил искреннюю благодарность чешскому народу за непоколебимую солидарность с Украиной.

"Флаг Украины, за который сегодня проливают кровь самые смелые и отважные, пытается уничтожить российская орда. Россия боится украинского флага, ведь сегодня он – не просто государственный символ. Это флаг свободы, достоинства и несокрушимости свободных людей, которые никогда не станут рабами или прислужниками Кремля. Это также символ уважения к основополагающим принципам справедливости и международного права – тех самых ценностей, которые являются гарантией безопасности для всех народов Европы и мира", – отметил Василий Зварич.

Он добавил, что украинцы также с глубоким уважением относятся к чешскому флагу, "флагу свободного чешского народа, который на собственной истории познал боль и страдания от тоталитарных захватнических режимов".

Что предшествовало

Изменения в чешском парламенте произошли после победы на парламентских выборах партии Андрея Бабиша. 6 ноября правительство Чехии согласилось уйти в отставку, а премьер страны Петр Фиала заявил, что это формальный шаг к передаче власти новому кабинету.

Как сообщал OBOZ.UA, миллиардер Андрей Бабиш ранее утверждал, что намерен прекратить выделение из бюджета страны денег Украине на покупку оружия. Он отметил, что Прага и так помогает Киеву через Европейский Союз, внося в его бюджет 60 миллиардов крон.

