Польша заявила о сбивании вторгшихся в страну российских дронов: привлекались истребители Нидерландов

Польские военнослужащие совместно с боевой авиацией Нидерландов уничтожили группу российских дронов-камикадзе, которые вторглись в воздушное пространство Польши. Сейчас ведется поиск и определение возможных мест падения этих объектов.

Видео дня

Вторжение российских дронов в Польше признали актом агрессии, представляющим реальную угрозу безопасности. Об этом сообщили в Оперативном командовании Вооружённых сил Польши.

Подробности российской атаки на Польшу

Польские военнослужащие констатировали, что в ночь на 10 сентября произошло "беспрецедентное нарушение воздушного пространства Польши беспилотными летательными аппаратами". Польские и союзные силы провели радиолокационное наблюдение за несколькими объектами, и, учитывая те из них, которые могли представлять угрозу, оперативный командующий Вооружённых сил Польши принял решение об нейтрализации БПЛА.

Граждан Польши предупредили, что в целях безопасности к обломкам дронов и других неопознанным объектам не стоит приближаться и трогать их.

Польские военные выразили благодарность НАТО и Королевским ВВС Нидерландов, чьи истребители F-35 обеспечивали безопасность в небе Польши. Также отмечается, что наземные системы ПВО и радиолокационной разведки вернулись к обычному режиму работы.

Реакция НАТО на вторжени российских дронов

В НАТО заявили, что не считают нападением вторжение группы российских беспилотников на территорию Польши. При этом первоначальные данные указывают на преднамеренное вторжение до десяти российских беспилотников в воздушное пространство Польши.

Представитель альянса Эллисон Харт констатировала, что ночью многочисленные беспилотники вторглись в воздушное пространство Польши и были встречены польскими и натовскими системами ПВО.

Также она добавила, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в ответ на российский акт агрессии поддерживает связь с польским руководством и проводит тесные консультации с Польшей.

Что предшествовало

Ночью 10 сентября польские военные зафиксировали многочисленные нарушения воздушного пространства страны российскими дронами-камикадзе. Вследствие происшествия остановили работу аэропорты. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что военные применили оружие по вражеским целям.

Туск заявил, что проинформировал генерального секретаря НАТО Марка Рютте о текущей ситуации и мерах, принятых в отношении объектов, нарушивших воздушное пространство Польши. Политик подчеркнул, что польские власти находятся в постоянном контакте с представителями Североатлантического альянса.

Как сообщал OBOZ.UA, в Польше вследствие массированной российской атаки на Украину в ночь на 10 сентября обломки ударного беспилотника упали на жилой дом. Инцидент произошел в городе Вырики-Воля Володовского уезда Люблинского воеводства.Известно о повреждении кровли дома и автомобиля, находившегося на территории домовладения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!