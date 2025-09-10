"Прекратите нарушать воздушное пространство союзников": Рютте обратился к Путину из-за инцидента с российскими дронами в Польше

Союзники по НАТО выразили солидарность с Польшей и осудили поведение России, которая совершила уже массированную дроновую атаку на территорию страны-члена Альянса. Это и стало реакцией НАТО на очередную провокацию российского диктатора Владимира Путина.

В Альянсе вновь заявили, что "настроены защищать каждый сантиметр своей территории", при этом сейчас будут "внимательно следить" за развитием событий. Об этом заявил генеральный секретарь Марк Рютте на брифинге по итогам совещания послов стран-членов Альянса, его цитирует "Радио Свобода".

"Полная оценка инцидента продолжается, но понятно, что нарушение прошлой ночью не является единичным инцидентом... Союзники настроены защищать каждый сантиметр своей территории. Мы будем внимательно следить за ситуацией вдоль нашего восточного фланга, наши средства противовоздушной обороны постоянно находятся наготове", – отметил Рютте.

По его словам, средства ПВО "успешно обеспечили оборону территории НАТО в соответствии со своим назначением". Генсек рассказал, что были задействованы польские F-16, нидерландские F-35, итальянские истребители AWACS, военные танкеры НАТО и немецкие Patriot. В Польше насчитали 19 беспилотников в своем воздушном пространстве.

Генеральный секретарь подчеркнул, что инцидент в Польше лишь подчеркивает необходимость больше инвестировать в оборону НАТО и поддерживать Украину.

"Россия начинает опасную агрессивную войну против Украины, которая постоянно направлена против гражданского населения и гражданской инфраструктуры. Союзники решительно настроены усилить свою поддержку Украины перед лицом эскалации российской кампании", – отметил Рютте.

Генеральный секретарь, впрочем, не дал прямого ответа на вопрос, были ли российские дроны умышленно направлены на территорию Польши, что, в частности, отмечают высокая представительница ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас, премьер Чехии Петр Фиала и украинский президент Владимир Зеленский.

Рютте сказал, что полная оценка ситуации еще продолжается.

"Независимо от того, было ли это преднамеренно или нет, – это абсолютно безрассудно и опасно... А к Путину мое послание четкое: остановите войну в Украине. Остановите эскалацию войны, которую он сейчас фактически развязывает против мирных жителей и гражданской инфраструктуры. Прекратите нарушать воздушное пространство союзников и знайте, что мы готовы, бдительны и будем защищать каждый сантиметр территории НАТО", – резюмировал генсек НАТО.

Что предшествовало

Вечером во вторник, 9 сентября, страна-агрессор Россия начала очередную атаку на Украину, запустив ударные БПЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы из ряда локаций.

в ночь на 10 сентября польские военные зафиксировали многочисленные нарушения воздушного пространства страны российскими дронами. В результате происшествия остановили работу аэропорты, а премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что военные применили оружие по вражеским целям.

СМИ писали, что, вероятно, 23 российских дронов были обнаружены во время нарушения польского воздушного пространства в ночь на 10 сентября. К их сбиванию привлекались преимущественно нидерландские F-35.

Впоследствии польский премьер-министр Дональд Туск сообщил, что на территории Польши военные сбили 4 беспилотника. Всего в воздушное пространство страны вторглось 19 дронов, значительная часть беспилотников зашла со стороны Беларуси. Туск заявил, что военные применили оружие по вражеским целям.

В результате инцидента обломки ударного беспилотника упали на жилой дом в городе Вырыки-Воля Володавского уезда Люблинского воеводства. Повреждены полы дома и автомобиль.

Варшава обратилась с просьбой применить статью 4 НАТО, подчеркнув, что стране нужны не только слова поддержки, но и действия. Статья 4 предусматривает возможность любого государства-члена инициировать обсуждение ситуации внутри Альянса, однако не означает автоматического военного ответа.

Как сообщал OBOZ.UA, в НАТО заявили, что не считают нападением вторжение группы российских беспилотников на территорию Польши. При этом оперативное командование вооруженных сил Польши ранее заявляло, что считает инцидент "актом агрессии", который создал реальную угрозу для безопасности граждан.

