В Польше обломки российского дрона упали на жилой дом: есть последствия. Фото

В Польше, в результате массированной российской атаки на Украину в ночь на 10 сентября, обломки ударного беспилотника упали на жилой дом. Инцидент произошел в городе Вырики-Воля Володавского уезда Люблинского воеводства.

Видео дня

Известно о повреждении кровли дома и автомобиля, который находился на территории. Об этом сообщает польское издание Fakt.

Что известно

Чрезвычайный случай подтвердил заместитель инспектора по Воеводскому управлению полиции в Люблине Анджей Фийолек.

"Никто не пострадал", – заявил он.

По информации издания "Nowy Tydzień", российский беспилотник упал на один из домов в результате его сбития польскими самолетами F-16. Там подчеркнули, что еще один БПЛА, вероятно, упал в другом месте.

"Куски дрона упали прямо на многоквартирный дом, полностью разрушив его крышу. Еще один беспилотник мог упасть на десятки километров дальше", – говорится в сообщении.

Дополняется...