'Самое страшное, что эта атака похожа на Крым': Зеленский рассказал, что означает вторжение дронов РФ в Польшу. Видео

Вторжение российских дронов на территорию Польши напоминает ситуацию с захватом Кремлем украинского полуострова Крым. Агрессор проверял, какой будет реакция Запада, но это не единственная цель.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 11 сентября на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом. "На мой взгляд, они (россияне – ред.) также могли это сделать, чтобы партнеры не передавали системы ПВО Украине перед зимой. Демонстрируя, что мы можем вас атаковать, вам это тоже нужно. Похоже на Путина, очень", – сказал он.

Зеленский подчеркнул, что сейчас война изменилась – и главным является технологический вызов, что и использует агрессор.

"Самое страшное, что эта атака похожа на Крым. Ну психологически, а чем это отличатся? Сейчас это технологическая война, не нужны люди в зеленой форме, которые зашли просто на вашу территорию. Сегодня другая война. Сегодня ту же роль на территории Польши выполнили беспилотники российского производства", – сказал он.

Президент добавил, что есть доказательства, что запуск Россией дронов на территорию Польши был продуманным, тем более на фоне учений РФ и Беларуси.

Что предшествовало

Во время массированной атаки РФ на Украину в ночь с 9 на 10 сентября часть российских дронов залетела на территорию Польши. В стране закрывали аэропорты, по целям работала авиация Польши и партнеров.

На территории Польши военные сбили 4 беспилотника. Всего в воздушное пространство страны вторглось 19 дронов, значительная часть беспилотников зашла со стороны Беларуси.

Вторжение российских дронов в Польше признали актом агрессии, представляющим реальную угрозу безопасности.

Премьер-министр Польши Дональд Туск созвал экстренное заседание правительства на фоне многочисленных нарушений воздушного пространства страны российскими беспилотниками в ночь на 10 сентября. Также в стране был объявлен ускоренный вызов резервистов.

Известно, что обломки ударного беспилотника упали на жилой дом в Польше. Инцидент произошел в городе Вырыки-Воля Володавского уезда Люблинского воеводства.

Союзники по НАТО выразили солидарность с Польшей и осудили поведение России, которая совершила уже массированную дроновую атаку на территорию страны-члена Альянса. Это и стало реакцией НАТО на очередную провокацию российского диктатора Владимира Путина.

В Альянсе вновь заявили, что"настроены защищать каждый сантиметр своей территории", при этом сейчас будут "внимательно следить" за развитием событий. Об этом заявил генеральный секретарь Марк Рютте.

Как сообщал OBOZ.UA, Варшава обратилась с просьбой применить статью 4 НАТО, подчеркнув, что стране нужны не только слова поддержки, но и действия. Однако в НАТО заявили, что не считают нападением вторжение группы российских беспилотников на территорию Польши. При этом оперативное командование вооруженных сил Польши ранее заявляло, что считает инцидент "актом агрессии", который создал реальную угрозу для безопасности граждан.

