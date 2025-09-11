Польша просит у НАТО дополнительные системы ПВО после вторжения российских дронов – Bloomberg
После беспрецедентного вторжения почти двух десятков российских дронов в польское воздушное пространство Польша ищет возможности для усиления своей противовоздушной обороны. Варшава обратилась к союзникам с просьбой предоставить дополнительные системы и технологии борьбы с беспилотниками.
По словам министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, его стране нужны ЗРК Patriot для эффективной защиты своего воздушного пространства от российской угрозы. Об этом сообщает Bloomberg.
Польша просит НАТО о помощи
По словам осведомленных источников, Польша обратилась к союзникам с просьбой предоставить дополнительные системы противовоздушной обороны и технологии борьбы с беспилотниками, чтобы лучше защитить свою территорию от будущих российских вторжений. Запрос поступил после того, как российские пересекли территорию Польши во время массированного авиаудара по Украине. Это был первый случай с момента начала полномасштабного вторжения более трех с половиной лет назад, когда страна НАТО вела боевую работу по российским целям.
Варшава консультируется со своими союзниками по НАТО по вопросу дополнительной помощи, но переговоры проходят за закрытыми дверями. В то же время глава МИД Польши озвучил конкретные запросы своей страны.
"Нам нужны Patriot, потому что беспилотники – не единственная форма российской угрозы нашему воздушному пространству. Нам также нужна "стена против дронов", – заявил министр иностранных дел Польши на пресс-конференции в Варшаве.
Что предшествовало
Ночью 10 сентября польские военные зафиксировали многочисленные нарушения воздушного пространства страны российскими дронами-камикадзе. Вследствие происшествия остановили работу аэропорты. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что военные применили оружие по вражеским целям.
Туск заявил, что проинформировал генерального секретаря НАТО Марка Рютте о текущей ситуации и мерах, принятых в отношении объектов, нарушивших воздушное пространство Польши. Политик подчеркнул, что польские власти находятся в постоянном контакте с представителями Североатлантического альянса.
Как сообщал OBOZ.UA, в Польше приняли решение ограничить воздушное пространств вдоль границы Украины и Беларуси для пассажирских самолетов. Соответствующее решение было принято после массированного вторжения российских беспилотников в польское воздушное пространство.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!