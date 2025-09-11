Польша просит у НАТО дополнительные системы ПВО после вторжения российских дронов – Bloomberg

После беспрецедентного вторжения почти двух десятков российских дронов в польское воздушное пространство Польша ищет возможности для усиления своей противовоздушной обороны. Варшава обратилась к союзникам с просьбой предоставить дополнительные системы и технологии борьбы с беспилотниками.

Видео дня

По словам министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, его стране нужны ЗРК Patriot для эффективной защиты своего воздушного пространства от российской угрозы. Об этом сообщает Bloomberg.

Польша просит НАТО о помощи

По словам осведомленных источников, Польша обратилась к союзникам с просьбой предоставить дополнительные системы противовоздушной обороны и технологии борьбы с беспилотниками, чтобы лучше защитить свою территорию от будущих российских вторжений. Запрос поступил после того, как российские пересекли территорию Польши во время массированного авиаудара по Украине. Это был первый случай с момента начала полномасштабного вторжения более трех с половиной лет назад, когда страна НАТО вела боевую работу по российским целям.

Варшава консультируется со своими союзниками по НАТО по вопросу дополнительной помощи, но переговоры проходят за закрытыми дверями. В то же время глава МИД Польши озвучил конкретные запросы своей страны.

"Нам нужны Patriot, потому что беспилотники – не единственная форма российской угрозы нашему воздушному пространству. Нам также нужна "стена против дронов", – заявил министр иностранных дел Польши на пресс-конференции в Варшаве.

Что предшествовало

Ночью 10 сентября польские военные зафиксировали многочисленные нарушения воздушного пространства страны российскими дронами-камикадзе. Вследствие происшествия остановили работу аэропорты. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что военные применили оружие по вражеским целям.

Туск заявил, что проинформировал генерального секретаря НАТО Марка Рютте о текущей ситуации и мерах, принятых в отношении объектов, нарушивших воздушное пространство Польши. Политик подчеркнул, что польские власти находятся в постоянном контакте с представителями Североатлантического альянса.

Как сообщал OBOZ.UA, в Польше приняли решение ограничить воздушное пространств вдоль границы Украины и Беларуси для пассажирских самолетов. Соответствующее решение было принято после массированного вторжения российских беспилотников в польское воздушное пространство.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!