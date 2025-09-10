'Начинаем!' Трамп отреагировал на нарушение Россией воздушного пространства Польши

Президент США Дональд Трамп отреагировал на ночной налет российских дронов на Польшу. Он произошел ночью, 10 сентября.

В своей соцсети Truth Social американский лидер опубликовал довольно саркастическое сообщение. Впрочем, достаточно лаконичное.

"Что там с Россией, которая нарушает воздушное пространство Польши дронами? Вот оно, началось!" – риторически спросил американский лидер.

Ранее стало известно о том, что президент США Дональд Трамп 10 сентября проведет телефонный разговор со своим польским коллегой Каролем Навроцким по поводу ночного инцидента.

Напомним, что союзники по НАТО выразили солидарность с Польшей и осудили поведение России, которая совершила уже массированную дроновую атаку на территорию страны-члена Альянса. Это и стало реакцией НАТО на очередную провокацию российского диктатора Владимира Путина.

Что предшествовало

Вечером во вторник, 9 сентября, страна-агрессор Россия начала очередную атаку на Украину, запустив ударные БПЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы из ряда локаций.

В ночь на 10 сентября польские военные зафиксировали многочисленные нарушения воздушного пространства страны российскими дронами. В результате происшествия остановили работу аэропорты, а премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что военные применили оружие по вражеским целям.

СМИ писали, что, вероятно, 23 российских дронов были обнаружены во время нарушения польского воздушного пространства в ночь на 10 сентября. К их сбиванию привлекались преимущественно нидерландские F-35.

Впоследствии польский премьер-министр Дональд Туск сообщил, что на территории Польши военные сбили 4 беспилотника. Всего в воздушное пространство страны вторглось 19 дронов, значительная часть беспилотников зашла со стороны Беларуси. Туск заявил, что военные применили оружие по вражеским целям.

В результате инцидента обломки ударного беспилотника упали на жилой дом в городе Вырыки-Воля Володавского уезда Люблинского воеводства. Повреждены полы дома и автомобиль.

Варшава обратилась с просьбой применить статью 4 НАТО, подчеркнув, что стране нужны не только слова поддержки, но и действия. Статья 4 предусматривает возможность любого государства-члена инициировать обсуждение ситуации внутри Альянса, однако не означает автоматического военного ответа.

Как сообщал OBOZ.UA, в НАТО заявили, что не считают нападением вторжение группы российских беспилотников на территорию Польши. При этом оперативное командование вооруженных сил Польши ранее заявляло, что считает инцидент "актом агрессии", который создал реальную угрозу для безопасности граждан.

