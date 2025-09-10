"Польша ближе к вооруженному конфликту, чем когда-либо со времен Второй мировой": Туск рассказал, сколько дронов РФ было сбито

В ночь на 10 сентября, во время массированной российской атаки на Украину, на территории Польши военные сбили 4 беспилотника. Всего в воздушное пространство страны вторглось 19 дронов, значительная часть беспилотников зашла со стороны Беларуси.

Об этом сообщает Sky News, ссылаясь на заявление польского премьер-министра Дональда Туска. Политик отметил, что страна ближе к вооруженному конфликту чем когда-либо со времен Второй мировой.

"У меня нет причин утверждать, что мы на грани войны, но линию пересекли, и это несравненно опаснее, чем раньше. Эта ситуация приближает нас к открытию конфликта после Второй мировой войны", – сказал он.

Вместе с тем он отметил, что Варшава обратилась с просьбой применить статью 4 НАТО, подчеркнув, что стране нужны не только слова поддержки, но и действия.

"То, что эти беспилотники, которые представляли угрозу безопасности, были сбиты меняют политическую ситуацию. Поэтому, консультации союзников имели форму официального запроса к активированию статьи 4 Договора о НАТО, – отметил Туск.

Статья 4 предусматривает возможность любого государства-члена инициировать обсуждение ситуации внутри Альянса, однако не означает автоматического военного ответа.

Ночью 10 сентября польские военные зафиксировали многочисленные нарушения воздушного пространства страны российскими БПЛА. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что военные применили оружие по вражеским целям.

Он добавил, что проинформировал генерального секретаря НАТО Марка Рютте о текущей ситуации и мерах в отношении объектов, которые нарушили воздушное пространство Польши. Политик отметил, что польские власти находятся в постоянном контакте с представителями Североатлантического альянса.

В НАТО заявили, что не считают нападением вторжение группы российских беспилотников на территорию Польши. При этом оперативное командование вооруженных сил Польши ранее заявляло, что считает инцидент "актом агрессии", который создал реальную угрозу для безопасности граждан.

Как сообщал OBOZ.UA, в Польше в результате массированной российской атаки на Украину в ночь на 10 сентября обломки ударного беспилотника упали на жилой дом. Известно о повреждении кровли дома и автомобиля, который был на территории домовладения.

