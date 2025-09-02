Эрдоган после контактов с Путиным и Зеленским заявил, что они не готовы к встрече

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил пути прекращения войны в Украине с главой РФ Владимиром Путиным во время переговоров в Китае, а также с президентом Украины Владимиром Зеленским по телефону. По итогам этих переговоров Эрдоган заявил, что лидеры Украины и РФ "пока не готовы" к встрече.

Такое заявление Эрдоган сделал, общаясь с журналистами во вторник, 2 сентября, на борту самолета, возвращавшегося из Китая, передает Reuters.

Эрдоган встретился с Путиным и позвонил Зеленскому

В КНР президент Турции встретился с Путиным, а затем, по его словам, позвонил Зеленскому.

"Я нахожу позитивными подходы как Зеленского, так и Путина. Когда мы сказали: "Может быть попытка продолжить стамбульский процесс в Турции", он был в точке "почему бы и нет" по этому вопросу. Однако они пока к этому не готовы", – цитирует Эрдогана Milliyet.

По его словам, переговоры между официальными лицами Украины и РФ в Стамбуле, состоявшиеся в последние месяцы, показали, что путь к миру остается открытым.

"Справедливый и прочный мир будет достигнут путем укрепления платформы для переговоров без исключения каких-либо сторон. Если мы будем вместе отдавать приоритет переговорам, а не конфликту, миру, а не войне, то мы сможем полностью открыть окно возможностей, которое приоткрылось", – сказал Эрдоган.

Турецкий лидер добавил, что Анкара выступает за "постепенное повышение уровня переговоров", чтобы превратить надежды на мир в конкретные результаты.

А любая инициатива в конечном итоге должна рассматриваться на уровне лидеров, хотя условия пока не созданы, заявил Эрдоган.

"Постепенное повышение уровня переговоров – это путь, которого мы желаем. Необходимо преобразовать надежду на мир в ориентированные на решение и конкретные результаты. Для этого мы должны заниматься этим вопросом на уровне руководителей", – сказал он.

Что известно о подготовке переговоров Путина и Зеленского

После переговоров президента США Дональда Трампа с Зеленским и европейскими лидерами в Вашингтоне в Белом доме заявили о подготовке будущих мирных переговоров на уровне лидеров с участием Трампа.

22 августа Трамп заявил о новом "дедлайне" для РФ, после которого пообещал принять решение по санкциям. По его словам, в течение двух недель (до 5 сентября) РФ и Украина должны провести встречу. При этом Трамп не исключил, что США могут решить не предпринимать никаких действий.

30 августа американский лидер заявил, что трехсторонняя встреча с лидерами Украины и РФ с его участием состоится, но двусторонние переговоры Зеленского и Путина маловероятны.

31 августа Зеленский заявил, две недели проходят, а Россия до сих пор не дала однозначного ответа относительно предстоящей встречи. Единственное, что делает Москва, – "это вкладывается в дальнейшую войну", отметил глава государства.

Кремль до сих пор заявлял о неготовности к встрече Путина с Зеленским, утверждая, что она якобы должна быть "хорошо подготовлена".

Более того, в последние недели Россия усилила удары по гражданской инфраструктуре.

Как сообщал OBOZ.UA, 2 сентября Путин заявил, что США при Трампе "начали слышать Россию", это, мол, продемонстрировал саммит на Аляске. Диктатор сказал, что РФ готова сотрудничать с Вашингтоном по Запорожской АЭС, эти вопросы уже "затрагивались при обсуждении".

