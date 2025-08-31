Две недели заканчиваются: Зеленский прокомментировал отговорки РФ от обещанных переговоров

Две недели назад в Вашингтоне прозвучало, что именно на это время россияне должны быть готовы к реальным переговорам – ко встрече на уровне лидеров. Украина определенно готова к этому, но Россия продолжает войну и вкладывается в дальнейшие боевые действия.

Видео дня

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в очередном вечернем обращении, записанном в воскресенье, 31 августа. Он напомнил, что две недели прошли, а страна-агрессор до сих пор не дала однозначного ответа относительно предстоящей встречи.

Президент подчеркнул: единственное, что делает РФ, – "это укладывается в дальнейшую войну", и все сигналы от россиян сейчас именно об этом.

31 августа кремлевский диктатор Владимир Путин поехал в КНР. Там, по словам Зеленского, главарь РФ "снова будет выкручиваться". "Это его спорт номер один", – пошутил глава государства.

"Все в мире заявляли, что надо прекратить огонь. Все настаивали, что война должна завершиться. Такой была позиция всех, – Китая, говорили об этом с премьер-министром Индии. Также с другими лидерами, которые сейчас там, на саммите, – Турция, Азербайджан, Казахстан. Почти все остальные в мире тоже за прекращение войны. Сегодня есть принципиальное заявление Папы Римского, спасибо за это. Единственный, кто хочет войны, – это Россия. Поэтому будем давить и в дальнейшем – именно на Россию надо давить", – подчеркнул он.

Украина рассчитывает, что мир не будет терпеть затягивание войны, а Соединенные Штаты, страны Европы, "Группа семи" продемонстрируют сильную позицию.

"Эта война добавляет только дестабилизации мировым процессам. Россия должна за это платить. И это будет", – выразил надежду президент.

Что предшествовало

15 и 18 августа в Анкоридже и Вашингтоне состоялись саммиты, после которых в Белом доме заявляли о подготовке будущих переговоров Украины, России (и, возможно, США) на уровне лидеров.

22 августа американский президент Дональд Трамп обещал, что он примет решение о возможных санкциях против страны-агрессора России через две недели (то есть очередной "дедлайн" истекает в конце следующей недели, ориентировочно 5 сентября).

Как писал OBOZ.UA, недавно Трамп предполагал, что трехсторонняя встреча с участием его, Зеленского и Путина рано или поздно состоится. В то же время он назвал маловероятной двустороннюю встречу лидеров Украины и России.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!