"Цели уничтожаются": в Кремле похвастались ударом по Киеву, которым убили 17 человек, и заявили о "заинтересованности" в переговорах

Анна Паскевич
Дмитрий Песков

В Кремле цинично прокомментировали удар армии РФ по Киеву 28 августа, в результате которого были убиты 17 человек. Пресс-секретарь диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия "успешно уничтожает военные цели", хотя якобы "заинтересована в продолжении переговоров".

Такое заявление Песков сделал в комментарии российским пропагандистам в четверг, 28 августа. Представители росСМИ в разговоре со спикером Кремля отметили, что, по официальным данным Киева, вследствие обстрела погибли гражданские люди, тогда как минобороны РФ заявило о нанесении "группового удара по военным объектам".

Поэтому Пескова спросили, не усматривает ли Кремль противоречия с заявлениями Москвы о "желании достичь прогресса на мирных переговорах".

В ответ пресс-секретарь Путина заявил, что "СВО продолжается", причем якобы "киевский режим" якобы также "зачастую" наносит удары по гражданской инфраструктуре РФ.

По словам спикера Кремля, войска России бьют по военной и околовоенной инфраструктуре Украины.

"Свои задачи выполняют и российские вооруженные силы. Они, как было заявлено, продолжают бить по объектам военной и околовоенной инфраструктуры. Удары успешные, цели уничтожаются, СВО продолжается", – выдал Песков.

Он добавил, что "одновременно с этим" Россия якобы "сохраняет свою заинтересованность в продолжении переговорного процесса с тем, чтобы именно политико-дипломатическими средствами достигнуть тех целей, которые перед нами стоят".

Песков также заявил, что никаких договоренностей по "воздушному перемирию" с Украиной не достигалось.

Что известно об обстреле Киева 28 августа

В ночь на 28 августа армия России атаковала Киев ударными БПЛА, баллистикой и "Кинжалами". В столице раздавались взрывы, последствия атаки есть в Шевченковском, Дарницком, Днепровском и Соломенском районах.

Из-за удара страны-агрессора 17 человек погибли, среди них ребенок, еще 48 пострадали.

В Дарницком районе с первого по пятый этаж разрушена пятиэтажка, продолжается разбор завалов и поиск людей. Также обломки дрона упали на крышу девятиэтажки, вспыхнул пожар.

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что враг ударил по жилому дому двумя крылатыми ракетами. Момент прилета попал на видео.

К месту военного преступления в Дарницком районе Киева прибыли иностранные дипломаты, чтобы увидеть последствия террористической атаки России.

Кроме того, в Киеве повреждено здание, где расположена миссия Евросоюза. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что это является прямым нарушением Венской конвенции, и призвал мир отреагировать.

Под ударом была и Киевская область. В Фастовском районе ранения получил мужчина 33 лет.

29 августа в Киеве объявлен днем траура по погибшим.

Ночью войска России также нанесли удар по гражданскому пассажирскому подвижному составу "Укрзализныци". Целью оказался парк скоростных поездов "Интерсити+", один из составов фактически уничтожен. В частности, уничтожен поезд "Интерсити+" Киев – Харьков. Это первый случай потери поезда Hyundai, который закупили в 2012 году.

А в Винницкой области из-за атаки РФ на критическую инфраструктуру 29 населенных пунктов остались без света.

