'США начали слышать Россию': Путин похвалил Трампа и рассказал о разговоре с ним по Украине

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что США при президенте Дональде Трампе "начали слышать Россию". По словам главы Кремля, это продемонстировал саммит на Аляске.

Соответствующе заявление Путин сделал во вторник 2 сентября, на встрече с премьер-министр Словакии Робертом Фицо.

РФ "готова к сотрудничеству" относительно ЗАЭС

Диктатор, в частности, заявил, что Москва готова сотрудничать с Соединенными Штатами на Запорожской АЭС, эти вопросы уже "затрагивались при обсуждении".

По словам Путина, РФ никогда "не возражала" против членства Украины в ЕС, однако ее членство в НАТО "неприемлемо".

Во время совместной встречи глава РФ обсуждал с Трампом механизмы обеспечения безопасности Украины после завершения конфликта, добавил диктатор.

По его мнению, в этом вопросе можно "достичь компромисс".

Глава Кремля также заверил, что РФ якобы не собирается нападать на страны Европы, а обратные утверждения – это "провокация или полная некомпетентность".

Он порекомендовал странам Восточной Европы закрыть поставки газа и нефти в Украину, чтобы прекратить украинские атаки на энергетическую инфраструктуру в РФ.

При этом он допустил возможность атомного сотрудничества с США на объектах в Словакии.

Фицо в свою очередь поддержал заявление Путина о недопустимости членства Украины в НАТО.

По его словам, атаки Украины на нефтепровод "Дружба" недопустимы и он намерен обсудить это вопрос с президентом Владимиром Зеленским.

Фицо также пообещал, что Словакия будет голосовать против принятия ЕК плана Repower EU, который подразумевает отказ от ископаемого топлива из РФ к 2027 году.

Как сообщал OBOZ.UA, на встрече с Фицо Путин назвал "единственную цель" страны-агрессора РФ в войне Украины. По его словам, Москва якобы стремится лишь "защитить свои интересы".

