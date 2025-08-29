"Должна быть подготовлена": в Кремле заявили, что Путин не исключает встречи с Зеленским

Российский диктатор Владимир Путин не исключает возможности встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, но она должна быть "хорошо подготовлена". При этом в Кремле якобы сохраняют "заинтересованность" и "готовность" к таким переговорам на высшем уровне.

Видео дня

Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в комментарии росСМИ. Он также считает, что пока работа на экспертном уровне продолжается достаточно неактивно, говоря о возможности такой встречи.

"Я напомню вам позицию президента Путина: он не исключает возможность проведения такой встречи, но считает, что любая встреча на высшем уровне должна быть хорошо подготовлена с тем, чтобы на ней можно было финализировать те наработки, которые предварительно должны быть осуществлены на экспертном уровне. Пока нельзя сказать, что экспертная работа, скажем так, бурлит. К сожалению, нет. Мы сохраняем свою заинтересованность, свою готовность к таким переговорам", – сказал Песков.

По его словам, что позиции РФ были доведены, а основные положения соответствующего проекта в письменном виде были переданы украинской стороной.

Что предшествовало

Канцлер Германии Фридрих Мерц 28 августа во французском Безансоне сказал, что перспективы переговоров между Зеленским и Путиным нет. По его словам, правительства ФРГ и Франции обсудят ситуацию в Украине, принимая во внимание тот факт, что "встреча между президентом Зеленским и Путиным, очевидно, не состоится".

Зеленский недавно провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и обменялся с ним мнениями по актуальной ситуации, обсудив следующие дипломатические шаги.

"Украина готова говорить в формате лидеров, потому что это единственный действенный формат. И, к сожалению, именно Россия уклоняется от этого и продолжает войну", – подчеркнул украинский лидер. При этом Турция готова сделать все возможное для содействия контактам на высоком уровне, которые проложат путь к миру.

Как сообщал OBOZ.UA, спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф заявил, что Путин якобы выразил желание закончить агрессивную войну против Украины. А Вашингтон верит в его обещание, как заверил Уиткофф, добавив, что диктатор "прилагает искренние усилия".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!